Dobre wieści dla mieszkańców Łodzi. Rada Miejska zdecydowała w środę, że we Wszystkich Świętych komunikacja miejska będzie bezpłatna.

1 listopada komunikacja w Łodzi będzie darmowa / Grzegorz Michałowski / PAP

Miasto zyska też tzw. bilet eventowy, czyli specjalną taryfę dla uczestników dużych imprez organizowanych w Łodzi. Takie bilety będą mogli wkupić organizatorzy wydarzeń dla ich uczestników.

1 listopada darmowe przejazdy

Zgodnie z środową uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 1 listopada 2025 r. komunikacja miejska w Łodzi będzie bezpłatna.

Za darmowymi tramwajami i autobusami we Wszystkich Świętych w Łodzi było 29 radnych obecnych na sesji samorządu. Troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, a troje kolejnych było nieobecnych. Radni przyjęli uchwałę bez dyskusji, negatywną opinię wobec projektu wydała Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej.

"W dniu Wszystkich Świętych odnotowany jest wzmożony ruch samochodów, szczególnie w rejonie cmentarzy, a komunikacja miejska w dniu 1 listopada wzmocniona jest dodatkowym taborem. Obowiązują specjalne rozkłady jazdy, zwiększona jest częstotliwość kursów, a niektóre linie są przetrasowane bliżej cmentarzy. Uruchamiane są tego dnia dodatkowe linie łączące największe nekropolie w Łodzi" - napisali projektodawcy w uzasadnieniu.

Proponowane rozwiązanie ma zachęcić większą liczbę osób do wybierania w tym dniu transportu zbiorowego zamiast samochodu, a koszt, jaki poniesie gmina z tytułu wprowadzenia darmowych przejazdów we Wszystkich Świętych, urzędnicy oszacowali na 298 tys. zł. O tyle - ich zdaniem - zmniejszą się tego dnia wpływy do budżetu miasta z tytułu niesprzedanych biletów.

Bilet eventowy

W tej samej uchwale radni wprowadzili też tzw. bilet eventowy. To specjalna oferta taryfowa dla organizatorów imprez i wydarzeń biznesowych, kulturalnych, naukowych, religijnych, sportowych lub charytatywnych, w których bierze udział co najmniej 100 osób. Będą oni mogli kupić bilety według promocyjnej taryfy, o ile spełnią ustalone w uchwale warunki, czyli uzyskają pozytywną rekomendację specjalnego zespołu powołanego przez prezydenta Łodzi.

Bilety jednodniowe z ramach "biletu eventowego" będą kosztować organizatorów takich imprez od 2,70 do 4,50 zł dziennie za jedną osobę. Obecnie 20-minutowy bilet w Łodzi kosztuje 4,40 zł. Uchwała przewiduje też możliwość wykupienia zryczałtowanego biletu dla wielodniowych wydarzeń pod patronatem prezydenta Łodzi.

"Wprowadzenie tego typu oferty ma zwiększyć dostępność wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla widzów, a także promocję miasta jako atrakcyjnego miejsca do organizacji kongresów, konferencji, targów. Wniesienie zintegrowanej opłaty przez organizatora wydarzenia może zachęcić jego uczestników do korzystania z komunikacji miejskiej na rzecz rezygnacji z transportu indywidualnego" - uzasadnili urzędnicy magistratu.