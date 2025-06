Ponad 64 proc. łodzian popiera ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy – wynika z konsultacji społecznych. Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w centrum Łodzi? Radni zdecydują na najbliższej sesji / Shutterstock

Radni Łodzi już wkrótce zdecydują, czy wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi od godz. 22 do 6 rano na siedmiu miejskich osiedlach: Katedralna, Śródmieście Wschód, Stary Widzew, Stare Polesie, Górniak, Bałuty-Doły i Bałuty Centrum. Oznacza to, że ograniczenie obejmie praktycznie całe centrum miasta.

Wyniki konsultacji: Większość mieszkańców za zmianami

W poniedziałek przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz przedstawił wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały. Za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu w Łodzi opowiedziało się ponad 64 proc. osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. Podobna liczba uczestników konsultacji poparła także zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście - poinformował Domaszewicz.

W konsultacjach wzięło udział ponad 8100 mieszkańców Łodzi.

Mieszkańcy, uzasadniając swoje głosy, wskazywali przede wszystkim na potrzebę poprawy bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia. Przeciwnicy zakazu podkreślali natomiast, że ogranicza on swobody obywatelskie.

Temat jest ważny i jako radni uznaliśmy, że ponieważ jest formą ograniczenia pewnych swobód obywatelskich, to chcielibyśmy przed podjęciem decyzji mieć silny mandat mieszkańców w tej sprawie. Konsultacje trwały przez cały maj. Dostałem właśnie raport z tych konsultacji i natychmiast przekazuję go do komisji rady miejskiej, tak, żeby uchwała mogła być procedowana na najbliższej sesji samorządu - powiedział Bartosz Domaszewicz.

Radny Lewicy Tomasz Frączak podkreślił, że łodzianie oczekują przede wszystkim spokoju nocą. Główne czynniki przemawiające za tą uchwałą, które podawali łodzianie uczestniczący w konsultacjach to mniejsza liczba interwencji policji i straży miejskiej w centrum, czystość i spokój mieszkańców, a przede wszystkim zachowanie ciszy nocnej, na której nam wszystkim bardzo zależy. Mieszkańcy Łodzi są ludźmi, którzy ciężko pracują i ta cisza i spokój nocną porą po prostu im się należą - stwierdził.

Co dalej z projektem?

Raport z konsultacji został już skierowany do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do pracy w komisjach rady miejskiej. Już we wtorek zajmie się nim Komisja Ładu Społeczno-prawnego, a projekt uchwały znalazł się w porządku najbliższej sesji rady miejskiej, która rozpocznie się 25 czerwca - poinformował Domaszewicz.

Ze względu na obszerny porządek obrad, projekt uchwały może być dyskutowany w środę lub w drugim dniu sesji - 2 lipca.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że obecnie nie jest rozważane objęcie zakazem całej Łodzi, choć taki głos pojawił się w konsultacjach. Choćby z tego powodu, że jako samorząd jesteśmy objęci obowiązkami zapisanymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, a ona nakłada na radę miejską obowiązek skonsultowania takiej decyzji z jednostkami pomocniczymi - wyjaśnił Domaszewicz.

Radni będą mogli wprowadzić zmiany do projektu, w tym dotyczące godzin obowiązywania zakazu.

Według uzasadnienia dołączonego do uchwały, w 2023 roku w Łodzi działało ponad 1700 punktów sprzedaży alkoholu, co oznacza, że jeden taki sklep przypada na 385 mieszkańców.