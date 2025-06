Wcześniej w niedzielę ambasada RP w stolicy Kataru Dosze - w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej wynikającą z konfliktu między Iranem a Izraelem, a także zaangażowania się w niego Stanów Zjednoczonych - zaleciła ograniczenie podróży do Kataru wyłącznie do niezbędnych. "W związku z dynamiczną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej, wynikającą z eskalujących działań zbrojnych pomiędzy Iranem a Izraelem MSZ odradza podróże do Kataru, które nie są konieczne" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, aktualnie loty na trasach Doha-Warszawa oraz Warszawa-Doha są czasowo realizowane trasami alternatywnymi (okrężnymi), co może prowadzić do zmian harmonogramów i opóźnień.

PLL LOT poinformował PAP, że odwołał niedzielny rejs z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, pasażerom zaproponowano alternatywne połączenia. W niedzielę USA przeprowadziły atak na trzy obiekty atomowe w Iranie. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że na razie nie są planowane kolejne ataki na Iran. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział odpowiedź na przeprowadzone ataki. Wcześniej, bo ponad tydzień temu, Iran został zaatakowany przez Izrael.