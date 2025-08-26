Patryk Czubak został nowym trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Zastąpił zwolnionego w poniedziałek Chorwata Zeljko Sopicia.

Nowy trener Widzewa Patryk Czubak / Marian Zubrzycki / PAP

Wszędzie krąży hasło "Make Widzew Great Again", ale Widzew wielki był zawsze, a my jako zespół musimy sprostać wymaganiom klubu i kibiców. Kluczem musi być spójność i dyscyplina, którą w pierwszej kolejności widać na treningu i podczas meczu - mówił na konferencji Patryk Czubak.

PKO BP Ekstraklasa to rozgrywki niezwykle wyrównane, gdzie o wyniku decydują szczegóły, a praca, którą będziemy wykonywać z drużyną i sztabem, ma nas do tego przybliżyć. Dziękuję za zaufanie, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności. Bardzo wierzę we wszystkich ludzi w klubie, na czele z piłkarzami, ale teraz chciałbym już skoncentrować się na wspólnej, codziennej pracy - dodał nowy trener Widzewa Łódź.

W rundzie wiosennej poprzednich rozgrywek ekstraklasy Patryk Czubak przejął zespół po Danielu Myśliwcu. Poprowadził go w trzech meczach - zremisowanym z Radomiakiem Radom (1:1), przegranym z Jagiellonią Białystok (0:1) oraz wygranym z GKS Katowice (1:0).

Po przyjściu Zeljko Sopicia 32-letni szkoleniowiec został jednym z jego asystentów. W czerwcu podpisał z Widzewem umowę do 2029 roku. Teraz zmienia się jego rola i w ramach obowiązującego kontraktu został pierwszym trenerem.

W przeszłości Patryk Czubak pracował m.in. w Piaście Gliwice, Warcie Poznań czy reprezentacji Polski U-19.

Patrykowi Czubakowi w prowadzeniu łódzkiej drużyny ma pomagać m.in. Łukasz Włodarek, którego Widzew wykupił ze sztabu pierwszoligowej Odry Opole.

Kontrakty za porozumieniem stron rozwiążą Dario Grabusic, Josip Pausic i Ivan Cukovic, którzy przyszli do Łodzi razem z trenerem Sopiciem.

W pierwszym meczu po powrocie Patryka Czubaka do roli pierwszego szkoleniowca Widzew zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski - Lechem Poznań.