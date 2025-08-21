Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Hibernianem Edynburg 2:1 w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Bramki zdobyli Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek oraz Josh Mulligan. Rewanż odbędzie się 28 sierpnia.

Piłkarze Legii Warszawa / ROBERT PERRY / PAP/EPA

Na stadionie Easter Road w Edynburgu zgromadziło się niemal 20 tysięcy kibiców. Piłkarze Hibernianu od początku rzucili się na Legię. Bramkarz Kacper Tobiasz dwukrotnie musiał interweniować w polu karnym.

W szóstej minucie skrzydłowy Hibernianu Martin Boyle dośrodkował z rzutu rożnego, a Josh Campbell niecelnie uderzył głową. Chris Cadden w 13. min. pobiegł prawym skrzydłem i podał w pole karne, a Kieron Bowie niecelnie uderzył bez przyjęcia.



Rafał Augustyniak w 29. min. strzelił z dystansu. Bramkarz Jordan Smith wybił piłkę przed siebie, a Rocky Bushiri zablokował dobitkę Bartosza Kapustki. Analiza VAR wykazała, że obrońca Hibernianu interweniował ręką i sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Jean-Pierre Nsame.

Jean-Pierre Nsame / ROBERT PERRY / PAP/EPA



Pierwsza połowa została przedłużona o pięć minut. W tym czasie Nsame podał do Pawła Wszołka, który z bliska podwyższył na 2:0.



Na początku drugiej połowy Bushiri główkował po rzucie rożnym i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Później Wahan Biczachczjan niecelnie uderzył z dystansu. Następnie wprowadzony z ławki rezerwowych Nicky Cadden strzelił z ostrego kąta, a Tobiasz dobrze interweniował.



Piłkarze Legii przeprowadzili koronkową akcję krótkimi podaniami. Juergen Elitim podał do Bartosza Kapustki, który umieścił piłkę w bramce. Gol został jednak unieważniony ze względu na spalonego.



Wszołek w 71. min. dośrodkował do Wahana Biczachczjana, który zmarnował dobrą okazję i z bliska przeniósł piłkę nad bramką. Później Junior Hoilett posłał niebezpieczne podanie wzdłuż bramki, ale żaden z piłkarzy Hibernianu nie wykończył tej akcji.



Nicky Cadden idealnie dośrodkował w pole karne, ale Thibault Klidje zmarnował stuprocentową sytuację i nie trafił w piłkę głową. W 87. min. Tobiasz obronił strzał, lecz był bezradny wobec dobitki Josha Mulligana, który zdobył bramkę kontaktową.



W barwach Legii zadebiutował 18-krotny reprezentant Polski Damian Szymański, który pod koniec meczu zmienił Elitima. W doliczonym czasie Petar Stojanovic uderzył w środek bramki, lecz Smith obronił strzał Słoweńca.

Hibernian Edynburg - Legia Warszawa 1:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Jean-Pierre Nsame (35-karny), 0:2 Paweł Wszołek (45+3), 1:2 Josh Mulligan (87).

Żółte kartki - Hibernian Edynburg: Josh Campbell, Dylan Levitt, Miguel Chaiwa, Rocky Bushiri. Legia Warszawa: Bartosz Kapustka, Wahan Biczachczjan, Jan Ziółkowski.

Sędzia: Mohammad Al-Emara (Finlandia). Widzów: około 20 000.

Hibernian Edynburg: Jordan Smith - Warren O'Hora, Rocky Bushiri, Jack Iredale (53. Nicky Cadden), Jordan Obita - Chris Cadden (76. Junior Hoilett), Dylan Levitt (53. Miguel Chaiwa), Josh Mulligan - Martin Boyle (80. Thibault Klidje), Kieron Bowie, Josh Campbell (53. Jamie McGrath).



Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Paweł Wszołek, Rafał Augustyniak, Juergen Elitim (88. Damian Szymański) - Wahan Biczachczjan (72. Ryoya Morishita), Jean-Pierre Nsame (78. Mileta Rajovic), Bartosz Kapustka (88. Petar Stojanovic).