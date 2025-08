Koszykarki północnoamerykańskiej ligi WNBA mierzą się z nietypowym problemem. Już drugi mecz został przerwany po tym, jak ktoś rzucił na parkiet zabawkę erotyczną. Zawodniczki nie kryją zażenowania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"To nie jest śmieszne"

Piątkowy mecz pomiędzy Golden State Valkyries a Chicago Sky został na krótko przerwany w trzeciej kwarcie. Organizatorzy musieli usunąć jaskrawozieloną zabawkę erotyczną zauważoną w pobliżu kosza.



To było już drugie spotkanie Valkyries w tym tygodniu przerwane z tego samego powodu. Wcześniej do takiej sytuacji doszło we wtorek - w czasie meczu z Atlanta Dream.

To okazywanie braku szacunku - oceniła po piątkowym incydencie Elizabeth Williams z Chicago Sky. Nie rozumiem, o co chodzi. Osoba, która to robi, powinna dorosnąć - dodała koszykarka.

Isabelle Harrison z New York Liberty zaapelowała o zwiększenie bezpieczeństwa w czasie meczów. "To nie jest śmieszne. Nigdy nie było śmieszne" - napisała na platformie X. Jak dodała, rzucanie czegokolwiek na parkiet jest niebezpieczne.