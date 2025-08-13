Ma 26 lat i kilkanaście milionów fanów na Instagramie. Wielu internautów uważa ją za najpiękniejszą piłkarkę na świecie. Szwajcarska napastniczka Alisha Lehmann rozpoczęła nowy rozdział w karierze. Z Juventusu trafiła do drużyny FC Como.

Alisha Lehmann / PETER KLAUNZER / PAP/EPA

26-letnia Szwajcarka podpisała z klubem z miasta znanego za sprawą słynnego jeziora Como trzyletni kontrakt. Obowiązuje on do 30 czerwca 2028 r.

To, co od razu uderzyło mnie w FC Como, to wizja. To nie jest tylko klub, który chce wygrywać. To projekt, którego celem jest zmiana zasad gry, zarówno na boisku, jak i poza nim - podkreśliła piłkarka, cytowana w oficjalnym komunikacie.

Tutaj piłka nożna, tożsamość, styl i ambicja łączą się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Czułam, że to właściwe miejsce, aby naprawdę wyrazić to, kim jestem, zarówno jako sportowiec, jak i jako osoba - dodała Lehmann. Wiem, że to młody klub, ale ma bardzo jasno określony cel. Nie boi się robić rzeczy inaczej - a dla mnie to oznaka siły - zauważyła.

Piłkarka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia w koszulce FC Como. "Nowe początki" - napisała. Warto podkreślić, że na tym portalu społecznościowym obserwuje ją 16,6 mln osób.

Prezes FC Como Nicola Verdun ocenił, że Lehmann wniesie do drużyny nie tylko talent, ale też osobowość i pasję do gry. Razem będziemy budować klub, który odzwierciedla to, jacy jesteśmy: autentyczni, ambitni i dumni z tego, że działamy po swojemu - dodał.

Lehmann gra w kobiecej reprezentacji Szwajcarii od 2017 r. Ma za sobą 60 spotkań w jej barwach, a na koncie 8 strzelonych bramek. Dwukrotnie reprezentowała swój kraj na mistrzostwach Europy. Wystąpiła też na mundialu.

W swojej karierze 26-latka występowała już w takich klubach jak West Ham, Everton, Aston Villa i Juventus.