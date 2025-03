W Łodzi trwa budowa tunelu średnicowego, który zgodnie z opracowaniami ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej, mógłby pełnić funkcję schronu dla około 30 tys. mieszkańców. Ta koncepcja zyskuje akceptację i zrozumienie wśród mieszkańców miasta. Co zdecyduje w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury? Wyjaśni się wkrótce.

Grafika ilustrująca opracowanie ekspertów z WAT, dotyczące wykorzystania tunelu średnicowego w Łodzi jako schronu dla ludzi / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

"Łódzkie metro" jako schron dla 30 tys. osób? To nie jest pomysł zaczerpnięty z filmu science fiction, ale realna możliwość.

Dla mieszkańców Łodzi, w obliczu rosnących zagrożeń współczesnego świata, takie rozwiązanie zdaje się nabierać szczególnego znaczenia. To po prostu trzeba zrobić. Dołożyć pieniędzy i trzeba to dokończyć - mówi łodzianin, podkreślając potrzebę adaptacji tunelu do funkcji schronu.

Inny mężczyzna też jest przekonany do tej koncepcji: Takie czasy teraz są, że nie wiadomo, co nas czeka, więc myślę, że tak. Jeżeli tylko ta budowa spełniałaby warunki naszego, bezpiecznego przebywania w tym schronie, to trzeba to zrobić.

Łodzianka podkreśla, że trzeba myśleć o przyszłości przy tego typu inwestycjach. Jak już coś się robi, to powinno się odrobinę pomyśleć o tym, że można to wykorzystać w ramach bezpieczeństwa - zaznacza kobieta. Ja jestem całkowicie za - dodaje.

Koszt dostosowania tunelu średnicowego do potrzeb schronu szacowany jest na 100-600 mln złotych. Rzecznik wykonawcy tunelu Piotr Grabowski wskazuje na potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych prac, takich jak wzmocnienie konstrukcji czy adaptacja podziemnych przestrzeni.

Przede wszystkim chodzi o podziemne przystanki kolejowe. Tutaj trzeba byłoby wydzielić odpowiednie przestrzenie lub je pogłębić, czyli pod torowiskiem zbudować przestrzeń dla mieszkańców, aby mogli się tam bezpiecznie chronić - wyjaśnia Grabowski.

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi na zdjęciu ze stycznia 2023 roku / Marian Zubrzycki / PAP

Zdaniem wykonawcy, teraz są możliwości, aby dokonać przeróbek pod kątem wykorzystania tunelu jako schron. Koszty, które trzeba byłoby ponieść w związku z taką inwestycją, w tej chwili są zdecydowanie niższe, niż gdyby zdecydowano się na takie rozwiązania tuż po zakończeniu tej budowy - zauważa Grabowski.

Decyzja o dodatkowym przeznaczeniu tunelu kolejowego leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury. Minister Dariusz Klimczak nie wyklucza takiej możliwości, jednak podkreśla, że priorytetem jest obecnie zakończenie budowy tunelu średnicowego.

Najprawdopodobniej w tym tygodniu pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dokończy negocjacje z Komisją Europejską i będziemy pewni co do możliwości wykorzystania na określone cele tych pieniędzy, o których mówił pan premier na Radzie Ministrów - podkreśla minister Klimczak - Jeżeli tylko kryteria, które przedstawi Komisja Europejska, pozwolą - myślę, że tunel w Łodzi będzie jedną z inwestycji, która będzie mogła być przewidywana jako ta, która będzie miała podwójne zastosowanie: ochrony ludności cywilnej i funkcji transportowej - co do której została zaprojektowana.

Tunel średnicowy w Łodzi, dzięki swojej przestrzeni, mógłby pełnić wiele funkcji w ramach planu bezpieczeństwa. Oprócz schronienia dla mieszkańców, możliwe byłoby urządzenie w nim punktów szpitalnych czy podziemnych parkingów dla pojazdów ratowniczych.

Z wojskowego opracowania wynika, że do wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa byłoby około 80 tys. metrów kwadratowych powierzchni tuneli i podziemnych przystanków kolejowych.