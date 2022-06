377 dzieci, w tym 18 par bliźniąt przyszło na świat w Łodzi dzięki wsparciu miejskiemu programu dofinansowania in vitro - poinformował Urząd Miasta Łodzi przy okazji obchodzonego dziś Dnia Dziecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Program realizowany jest w Łodzi od połowy 2016 roku i do tej pory skorzystało z niego 1170 par.



Każdego roku miasto przeznacza ze swojego budżetu około 1 mln zł na dofinansowanie procedur in vitro. W sumie do dziś jest to kwota ok. 5,8 mln zł. Na 2022 r. również przewidziano kwotę 1 mln zł, które zostanie przeznaczone na dofinansowanie procedur medycznych - wyjaśniła Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi.



Miasto oferuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80 proc. kosztów danej procedury. Finansowane są nie więcej niż trzy procedury, przy czym w programie zanotowano już przypadki, gdy para po urodzeniu dziecka zdecydowała się na ponowne zapłodnienie in vitro w ramach miejskiego wsparcia.

Do programu może przystąpić para, która w dniu kwalifikacji do niego mieszkała w Łodzi i w tym mieście rozliczała się z podatku dochodowego. Z dofinansowania mogą korzystać kobiety do 40 lat (w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, do 42 lat). Program jest dostępny dla małżeństw i związków nieformalnych.



Umożliwia on także uzyskanie dofinansowania do procedury zamrożenia komórek rozrodczych. Stosuje się ją, gdy kobieta lub mężczyzna chorują na nowotwór i muszą się poddać terapii onkologicznej, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do utraty płodności. Zamrożone komórki można wykorzystać po powrocie do zdrowia. Pary ze schorzeniem nowotworowym (w tym kobiety od 18 do 38 roku życia) korzystające z programu w celu zachowania płodności podlegają przyspieszonej kwalifikacji.



Obecnie trwa druga edycja projektu, która ruszyła w 2021 roku. Zgodnie z uchwała rady miejskiej, wsparcie dla par z Łodzi starających się o dziecko jest zaplanowane w budżecie miasta do 2025 r. Konkurs na realizację zabiegów w edycji 2021-2025 wygrały - podobnie jak w latach ubiegłych - dwie kliniki: Salve i Gameta.



Baranowska dodała, że Łódź licencję na swój certyfikowany program bezpłatnie przekazuje innym gminom. Pierwszy z takiej możliwości skorzystał w 2016 r. Sosnowiec, potem jeszcze Szczecinek, powiat pabianicki, Błaszki, Gniezno, Zgierz i Głogów.