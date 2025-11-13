Do groźnego wypadku doszło na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie dwa tramwaje zderzyły się tuż przed al. Mickiewicza. W wyniku kolizji rannych zostało 12 osób - 4 z nich trafiły do szpitali.

Zderzenie tramwajów w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Osoby poszkodowane mają urazy głowy i nóg.

Przed godz.13 jeden pojazd najechał na tył poprzedzającego.

Tramwajami podróżowało około 120 osób.

Do wypadku doszło tuż przed godziną 13:00. 29-letnia motornicza tramwaju linii numer 2 najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków na torowisku i uderzyła w tramwaj linii nr 3, który stał na światłach - relacjonował Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Motorniczy z obu tramwajów byli trzeźwi.

W wyniku zderzenia ucierpiało 12 osób. 4 z nich trafiły do szpitali. Poszkodowani doznali głównie urazów głowy i nóg.

/ KMPSP w Łodzi /

Na szczęście żaden z pasażerów nie był w stanie zagrożenia życia.

W chwili wypadku w obu tramwajach podróżowało około 120 osób.

Tramwaje uczestniczące w wypadku / Marian Zubrzycki / PAP

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Część z nich została przewieziona do szpitala na dalsze badania.

Utrudnienia w centrum miasta

Z powodu wypadku ruch tramwajowy na ul. Piotrkowskiej został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje linii 2, 3, 6, 7, 11 i 19 zostały skierowane na objazdy przez ulice Żwirki oraz Kościuszki.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej do czasu usunięcia tramwajów z torowiska.

/ KM PSP w Łodzi /

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do zderzenia tramwajów.

Policja apeluje do kierowców i pasażerów o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras komunikacji miejskiej.