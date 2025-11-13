Do groźnego wypadku doszło na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie dwa tramwaje zderzyły się tuż przed al. Mickiewicza. W wyniku kolizji rannych zostało 12 osób - 4 z nich trafiły do szpitali.

  • 4 osoby trafiły do szpitali po zderzeniu dwóch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przed al. Mickiewicza w Łodzi. 
  • Osoby poszkodowane mają urazy głowy i nóg.
  • Przed godz.13 jeden pojazd najechał na tył poprzedzającego. 
  • Tramwajami podróżowało około 120 osób.
Do wypadku doszło tuż przed godziną 13:00. 29-letnia motornicza tramwaju linii numer 2 najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków na torowisku i uderzyła w tramwaj linii nr 3, który stał na światłach - relacjonował Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Motorniczy z obu tramwajów byli trzeźwi. 

W wyniku zderzenia ucierpiało 12 osób. 4 z nich trafiły do szpitali. Poszkodowani doznali głównie urazów głowy i nóg. 

Na szczęście żaden z pasażerów nie był w stanie zagrożenia życia.

W chwili wypadku w obu tramwajach podróżowało około 120 osób. 

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Część z nich została przewieziona do szpitala na dalsze badania.

Utrudnienia w centrum miasta

Z powodu wypadku ruch tramwajowy na ul. Piotrkowskiej został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje linii 2, 3, 6, 7, 11 i 19 zostały skierowane na objazdy przez ulice Żwirki oraz Kościuszki.

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej do czasu usunięcia tramwajów z torowiska. 

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do zderzenia tramwajów. 

Policja apeluje do kierowców i pasażerów o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras komunikacji miejskiej. 