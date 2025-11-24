Nowa ścieżka turystyczna "Polski Wersal" powstała w Białymstoku. Pozwala lepiej poznać historię pałacu Branickich oraz najciekawsze elementy jego otoczenia. Trasę opracował białostocki oddział PTTK, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o jednej z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowa ścieżka turystyczna "Polski Wersal" w Białymstoku / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press / East News

W Białymstoku powstała nowa ścieżka turystyczna "Polski Wersal", prezentująca historię i najciekawsze elementy pałacu Branickich oraz jego otoczenia.

Trasa obejmuje 60 obiektów, a zwiedzający mogą korzystać z mapy, broszury oraz kodów QR z informacjami o poszczególnych miejscach.

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o jednej z najważniejszych rezydencji magnackich w Europie Środkowo-Wschodniej i został dofinansowany przez miasto.

W niedzielę przewodnicy PTTK po raz pierwszy oprowadzili zainteresowanych nową trasą. Mimo zimowej aury, w spacerze wzięło udział kilkadziesiąt osób. Ścieżka obejmuje aż 60 elementów - od samego pałacu, przez pawilony, altany, salony, po rzeźby, freski, Bramę Wielką Gryf, dziedzińce, oficyny i kanały w ogrodzie.

Nowoczesne narzędzia dla turystów

Dla zwiedzających przygotowano mapę ścieżki w Google oraz broszurę z opisami i zdjęciami wybranych obiektów. Pełne opisy i fotografie wszystkich elementów dostępne są na stronie internetowej szlaku. Broszurę można pobrać elektronicznie ze strony www.szlaki.bialystok.pl lub odebrać bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej. Dodatkowo na obiektach umieszczane są kody QR, które umożliwiają szybki dostęp do informacji - do końca roku mają być dostępne na wszystkich punktach trasy.

Pałac Branickich - polski Wersal

Barokowy pałac Branickich, dawna rezydencja hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli, w XVIII wieku zyskał miano "polskiego Wersalu". Jak podkreśla Katarzyna Pierwienis z PTTK, określenie to pojawiło się, gdy Branicki stał się znany w całej Europie jako hetman wielki koronny. Rezydencja była miejscem spotkań koronowanych głów i świadectwem potęgi właściciela.

Branicki zatrudniał wybitnych artystów, sam również znał się na sztuce, co przełożyło się na wysoką wartość artystyczną pałacu i ogrodów. Rezydencja wywierała wpływ na okoliczne dwory, a jej rozwiązania architektoniczne i artystyczne były szeroko naśladowane.

Od upadku do rewitalizacji

W późniejszym czasie pałac podupadał, a "echa polskiego Wersalu zanikały". Zniszczony podczas II wojny światowej, został odbudowany i obecnie mieści się w nim Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od ponad 20 lat trwają prace rewitalizacyjne, dzięki którym odtworzono m.in. ogrodowe nasadzenia, altanę pod Orłem oraz salon włoski.

Edukacja i popularyzacja

Przewodnicy przypominają, że obecny rozmiar założenia parkowo-pałacowego jest niewielkim fragmentem tego, które było w czasach baroku, ale i tak robi wrażenie na odwiedzających.

Katarzyna Pierwienis powiedziała, że w ocenie przewodników osoby odwiedzające pałac i ogrody, zarówno mieszkańcy Białegostoku, jak i turyści, nie mają szczegółowej wiedzy o tym miejscu.

Myślę, że podczas niedzielnych spacerów mieszkańcy tak tylko mijają te rzeźby, raczej na zasadzie: jak tu ładnie, ale nie wiedzą, co dana rzeźba oznacza - powiedziała Pierwienis.

Nowa ścieżka ma to zmienić, przybliżając historię i znaczenie poszczególnych elementów. Projekt został dofinansowany przez miasto Białystok.