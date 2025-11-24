Wielka akcja służb przeciwko grupie przestępczej powiązanej ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Zatrzymano 14 osób podejrzanych o przemyt narkotyków, brutalne pobicia i pranie pieniędzy. W akcji wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy - to policjanci z CBŚP, małopolskiej i krakowskiej komendy, a także z CBA, Urzędu Celno-Skarbowego i straży granicznej.

Służby uderzyły w gang związany ze środowiskiem pseudokibiców. Zatrzymano 14 osób / CBŚP /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Od 2015 do 2022 roku mieli przemycić do Polski około 350 kilogramów narkotyków. Mowa między innymi o marihuanie, kokainie i metamfetaminie wartych ponad 5 mln zł.

Grupa słynęła z brutalnych metod działania. Zarzuty dotyczą też między innymi ataku na członków konkurencyjnego gangu w 2017 roku.

Na autostradzie A4 między Krakowem a Katowicami podejrzani doprowadzili do dachowania samochodu konkurentów.

Następnie zaatakowali ich maczetami i mieczami samurajskimi, powodując obrażenia zagrażające życiu.

Podczas zatrzymań mundurowi znaleźli dużą ilość różnych narkotyków.

/ CBŚP /

/ CBŚP /

/ CBŚP /

9 z zatrzymanych osób trafiło do aresztów.