Niepokojące wieści z ringu bokserskiego. Michał Soczyński, polski pięściarz wagi ciężkiej, trafił do szpitala po ciężkim nokaucie podczas gali KnockOut Boxing Night 42 w Chełmie. Polak jest w śpiączce farmakologicznej.

Michał Soczyński / Tomasz Wojtasik / PAP

Do dramatycznych scen doszło podczas walki wieczoru, gdzie rywalem Polaka był Ukrainiec Ramzan Muslimow. Soczyński po potężnym ciosie upadł na ring i został zniesiony na noszach.

Tuż po zakończeniu pojedynku zawodnik został przewieziony karetką do lokalnego szpitala, gdzie odzyskał świadomość.

W niedzielę wieczorem pojawiły się kolejne informacje o stanie zdrowia pięściarza. Grupa promotorska KnockOut Promotions poinformowała, że Michał Soczyński został przetransportowany do specjalistycznej placówki medycznej w Lublinie i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Lekarze przeprowadzili szczegółowe badania. Dobrą wiadomością jest brak krwiaków mózgowych, jednak u pięściarza stwierdzono obrzęk, który wymaga dalszej obserwacji.

W oficjalnym komunikacie zapewniono, że wprowadzenie w śpiączkę farmakologiczną to standardowa procedura w tego typu przypadkach, a stan Michała określany jest jako stabilny.

Przedstawiciele grupy KnockOut Promotions poprosili o uszanowanie prywatności zawodnika i jego rodziny w tym trudnym czasie.