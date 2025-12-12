Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnił, że obowiązkowy pobór do wojska w Polsce pozostaje zawieszony, a nie zniesiony. Resort monitoruje sytuację i jest gotowy na ewentualne zmiany, jednak obecnie nie ma planów przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. To odpowiedź MON na słowa szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, który na antenie RMF FM stwierdził, że pobór obowiązkowy powinien zostać przywrócony.

Wiceszef MON: Pobór do wojska w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony / Shutterstock

Wiceszef MON Cezary Tomczyk odniósł się do słów szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, który w rozmowie z RMF FM sugerował konieczność "odwieszenia" zasadniczej służby wojskowej w Polsce. Tomczyk podkreślił, że formalnie pobór nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, co oznacza, że w razie potrzeby może zostać przywrócony.

Obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej koncentruje się na programie "wGotowości", który zakłada szkolenia proobronne dla cywilów oraz, od przyszłego roku, także dla rezerwistów. Wzmacnianie rezerwy, rezerwistów z przydziałami mobilizacyjnymi to to, co możemy zrobić dla obronności kraju - mówił Tomczyk. Dodał, że lepiej mieć ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej niż osoby zmuszane do służby.

Wiceminister zapewnił, że Wojsko Polskie jest przygotowane na ewentualność odwieszenia poboru, jednak obecnie nie ma takich planów. Trzymamy rękę na pulsie, jeżeli będzie w tej sprawie potrzeba zmian, na pewno będziemy państwa informować - podkreślił.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku. Aktualnie Wojsko Polskie opiera się na służbie zawodowej, terytorialnej służbie wojskowej w WOT oraz dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, która obejmuje szkolenie podstawowe i specjalistyczne. Funkcjonuje także rezerwa aktywna i pasywna, obejmująca osoby z doświadczeniem wojskowym.

Co mówił szef BBN?

Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM opowiedział się za powrotem do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w Polsce. Jego zdaniem, obecna sytuacja geopolityczna wymaga otwartego mówienia o zagrożeniach i lepszego przygotowania społeczeństwa, w tym poprzez szkolenia oraz budowę infrastruktury ochronnej dla ludności cywilnej.

Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - wyliczał Cenckiewicz.

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, zaznaczył, że należy analizować różne warianty dotyczące służby wojskowej, choć żadna decyzja jeszcze nie zapadła.

Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że obecnie nie ma problemu z chętnymi do dobrowolnej służby wojskowej, ale nie wykluczył, że w przyszłości może zajść potrzeba wdrożenia scenariusza przedstawionego przez szefa BBN.