Brytyjski wojskowy zginął w Ukrainie w wyniku „tragicznego wypadku” podczas obserwacji testów nowych możliwości obronnych prowadzonych przez ukraińskie wojsko – poinformowało 9 grudnia 2025 roku Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Do zdarzenia doszło daleko od linii frontu. Resort nie podał szczegółów, podkreślając, że rodzina zmarłego została poinformowana.

Według informacji Sky News śmierć żołnierza nie była spowodowana ogniem wroga. BBC zaznacza, że to pierwszy przypadek od lutego 2022 roku, gdy publicznie ogłoszono śmierć brytyjskiego wojskowego w Ukrainie.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył kondolencje rodzinie zmarłego, a minister obrony John Healey wyraził głęboki żal z powodu tej tragedii.

Nie wiadomo, w jakiej służbie służył ten człowiek, ani jaką pełnił funkcję.

Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdziło, że nie będzie udzielać dalszych komentarzy.

Rząd Wielkiej Brytanii nigdy nie potwierdził liczby żołnierzy przebywających w Ukrainie, ale wcześniej przyznawał, że w kraju znajduje się niewielka grupa wspierająca ukraińskie siły zbrojne oraz zapewniająca ochronę personelowi dyplomatycznemu.