Brytyjski wojskowy zginął w Ukrainie w wyniku „tragicznego wypadku” podczas obserwacji testów nowych możliwości obronnych prowadzonych przez ukraińskie wojsko – poinformowało 9 grudnia 2025 roku Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Do zdarzenia doszło daleko od linii frontu. Resort nie podał szczegółów, podkreślając, że rodzina zmarłego została poinformowana.

Według informacji Sky News śmierć żołnierza nie była spowodowana ogniem wroga. BBC zaznacza, że to pierwszy przypadek od lutego 2022 roku, gdy publicznie ogłoszono śmierć brytyjskiego wojskowego w Ukrainie.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył kondolencje rodzinie zmarłego, a minister obrony John Healey wyraził głęboki żal z powodu tej tragedii.