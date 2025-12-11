​Na mocy podpisanej w czwartek umowy do Wojska Polskiego trafi 36 zestawów po 10 sztuk dronów uderzeniowych Warmate od polskiej Grupy WB. Umowa z Agencją Uzbrojenia opiewa na kwotę blisko 100 mln zł brutto. Drony mają trafić do wojska jeszcze w grudniu.

Prezentacja zestawu amunicji krążącej WARMATE podczas podpisania umowy ramowej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą WB Electronics S.A / Marcin Obara / PAP

Umowę podpisali w czwartek przedstawiciele Grupy WB i Agencji Uzbrojenia, odpowiedzialnej za zakup sprzętu dla Wojska Polskiego. Była to pierwsza umowa wykonawcza w ramach szerszej umowy ramowej, zawartej w maju. Przewiduje ona dostawę nawet 1000 zestawów - 10 tys. dronów - dla Wojska Polskiego.

360 dronów Warmate trafi do Wojska Polskiego

W ramach podpisanej w czwartek umowy wykonawczej wojsko jeszcze w tym roku otrzyma 36 zestawów Warmate, czyli 360 dronów, za około 100 mln. zł. Drony Warmate to tzw. amunicja krążąca, drony kamikadze - uzbrojone w różnego typu głowice bojowe mogą służyć np. do niszczenia wrogich pojazdów. Niedawno Grupa WB przedstawiła nową - trzecią generację dronów Warmate - która charakteryzuje się m.in. zwiększonym zasięgiem.

Agencja Uzbrojenia: Drony mogą być wykorzystywane jako samodzielny system

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, amunicja krążąca Warmate jest przeznaczona do identyfikowania i rażenia, w zależności od zastosowanej głowicy, lekko opancerzonych celów bądź piechoty przeciwnika.

"Drony te mogę być wykorzystywane jako samodzielny system przenoszony przez żołnierzy bądź stanowić element uzbrojenia zintegrowany z pojazdem. System wyposażony jest w moduły sterujące, umożliwiające pełną automatyzację większości faz lotu oraz wspieranie operatora w fazie naprowadzania na cel.

Operowanie latającym środkiem bojowym odbywa się w czasie rzeczywistym, w oparciu o przekaz wideo z podsystemu obserwacyjnego. Operator posiada pełną kontrolę w zakresie wyboru trybu pracy systemu, pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym a jednorazowym trybem bojowym" - czytamy w opublikowanym komunikacie AU.

Grupa WB to jedna z największych w Polsce prywatnych firm działających w sektorze obronnym. Dostarcza do polskiego wojska m.in. systemy komunikacji na polu walki i zarządzania walką dla artylerii - w tym np. armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak (system TOPAZ), systemy łączności dla wojsk lądowych - instalowane m.in. na transporterach Rosomak w różnych konfiguracjach, a także systemy bezzałogowe, w tym FlyEye oraz Warmate, z sukcesami wykorzystywane przez żołnierzy ukraińskich na polu bitwy.