Pierwsze 15 seryjnych wozów bojowych Borsuk przekazano w czwartek wojsku. Trafią one do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - poinformował wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. "Chcemy, by Borsuk stał się polskim produktem eksportowym, a rok 2026 powinien stać się rokiem jego promocji zagranicznej" - podkreślił. Uroczystość przekazania polskim siłom zbrojnym pierwszych 15 seryjnych egzemplarzy bojowych wozów piechoty Borsuk miała miejsce w czwartek w Stalowej Woli w województwie podkarpackim.

Uroczystość przekazania Siłom Zbrojnym RP pierwszych 15 seryjnych Bojowych Pływających Wozów Piechoty BORSUK / Darek Delmanowicz / PAP

Polska armia wzmacnia swoje siły lądowe. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję nowoczesnych bojowych wozów piechoty Borsuk. To efekt umowy między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola S.A., która przewiduje dostawę 111 pojazdów o wartości ok. 6,57 mld zł brutto w latach 2025-2029.

Borsuk to pływający pojazd gąsienicowy wyposażony w armatę 30 mm, podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków Spike oraz karabin maszynowy UKM-2000C. Zapewnia wysoką ochronę balistyczną i przeciwminową oraz dużą mobilność na polu walki. Pierwsze 15 egzemplarzy trafi do żołnierzy już w ramach realizacji tej umowy.

Minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że 2026 rok będzie rokiem promocji Borsuka na rynkach zagranicznych. Resort obrony planuje także rozwój kolejnych wersji pojazdu, m.in. dla wojsk chemicznych i dowodzenia.

W ramach szerszego programu modernizacji, polska armia ma otrzymać łącznie blisko 1400 pojazdów opartych na uniwersalnej platformie gąsienicowej, w tym wozy dowodzenia, transportery rozpoznawcze i pojazdy zabezpieczenia technicznego.

Szef MON dziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję tych wozów. To nie jest nasze ostatnie słowo - powiedział.

Umowa zawarta przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola S.A. dotyczy dostaw 111 takich pojazdów. Borsuk robi wrażenie, jest gwarantem naszego bezpieczeństwa - powiedział Kosiniak-Kamysz. Z kolei resort obrony zwrócił uwagę, że wóz ten to nowoczesny, pływający pojazd gąsienicowy chroniący żołnierzy m.in. przed ostrzałem. Wyposażony jest w armatę 30 mm, podwójną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych Spike i karabin maszynowy UKM-2000C 7,62 mm.

Kosiniak-Kamysz: 2026 powinien być rokiem promocji Borsuka

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że chciałby, aby Borsuk stał się polskim produktem eksportowym. Uważam, że rok 2026 powinien być rokiem promocji Borsuka na całym świecie. Wszystkie nasze ataszaty, wszystkie placówki dyplomatyczne będą zobowiązane do tego, żeby prezentować, odbyć spotkania z siłami zbrojnymi naszych sojuszników lub przyjaciół, którym będziemy chcieli (je) dostarczyć - zapowiedział minister.

Zwrócił uwagę, że obecna wersja Borsuka jest "najbogatsza, najbardziej prestiżowa", ale potrzebne są też inne wersje, jak chociażby wozy dowodzenia i wsparcia dla wojsk chemicznych. Minister obrony narodowej dodał także, że w związku z tym trwają prace nad modyfikacjami wozu. Pracujemy w tych wszystkich programach nad różnymi modyfikacjami, zarówno pływającymi, jak i tymi, które tych zdolności pływających nie będą potrzebować. Ale Borsuk robi wrażenie. Borsuk jest gwarantem naszego bezpieczeństwa - stwierdził wicepremier.

Obecny na uroczystości był także wiceszef MON Paweł Bejda. Zapewnił on, że Borsuk jest doskonałym wozem bojowym. Nasi żołnierze czekają na to dziecko, które urodziło się tutaj, w Hucie Stalowa Wola. Ten bojowy wóz piechotny, po pierwsze wypełnia luki po starym, przestarzałym sprzęcie jeszcze postradzieckim, ale jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa żołnierzom, którzy służą w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, która podlega pod 16 Dywizję Zmechanizowaną - zaznaczył.

"Wóz zdobył ich uznanie"

Szef Agencji Uzbrojenia, generał dywizji Artur Kuptel zwrócił uwagę na to, że żołnierze, którzy przetestowali już cztery prototypowe egzemplarze Borsuków, "sprawdzili, jak to jeździ, jak to strzela, jak tym można operować na współczesnym polu walki" i przyznali, że wóz zdobył ich uznanie. Powiem więcej: większość żołnierzy już czeka na ten wspaniały sprzęt w dużo większych ilościach dla naszych polskich żołnierzy - dodał gen. Kuptel.

W rozmowie z PAP podkreślił, że "wóz bojowy Borsuk jest bezpieczny dla polskiego żołnierza, a niebezpieczny dla przeciwnika". To dokładnie to, czego Wojsko Polskie potrzebuje. Ten wóz bojowy gwarantuje doskonałą ochronę balistyczną, ma także świetne zdolności pływackie - ocenił. Niemożliwe stało się możliwe. Wymagania żołnierza polskiego, które zostały zweryfikowane na kartkach papieru, w tej chwili istnieją w tym żelastwie. Pięknym żelastwie. Jeszcze raz powtarzam: niemożliwe stało się możliwe - zaznaczył generał.

W jego ocenie, Borsuk powinien służyć nie tylko polskim wojsku, ale także w innych krajach europejskich, zwłaszcza w Unii Europejskiej i w krajach NATO i pozwoli zapewnić większą przewagę na wschodniej flance Sojuszu.

Wozy bojowe Borsuk. Co mają do zaoferowania?

Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED. Uzbrojenie Borsuka stanowią armata Mk 44S Bushmaster kalibru 30 mm, podwójna wyrzutnia PPK Spike oraz sprzężony uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Uzbrojenie znajduje się w zdalnie sterowanym systemie wieżowym ZSSW-30. Borsuk ma bardzo wysoką mobilność taktyczną, dużą siłę ognia, a także wysoki poziom odporności balistycznej oraz przeciwminowej.

Przekazanie pierwszych 15 egzemplarzy Borsuk-ów to realizacja pierwszej umowy wykonawczej na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk podpisanej 27 marca 2025 roku. Umowa, zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa, a konsorcjum firm w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A. dotyczy dostaw 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. Wartość umowy wynosi ok. 6,57 mld zł brutto. Realizację dostaw określono na lata 2025-2029. Umowa obejmuje również m.in. pakiet szkoleniowy i logistyczny. Umowa wykonawcza z 27 marca 2025 roku stanowi efekt umowy ramowej z 28 lutego 2023 r., która miała na celu określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą bojowych wozów piechoty Borsuk oraz całej rodziny specjalistycznych pojazdów gąsienicowych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W efekcie zawartej umowy ramowej, na przestrzeni realizacji całego projektu, pozyskanych zostanie łącznie blisko 1400 pojazdów, w tym wozy specjalistyczne tj.: gąsienicowe transportery rozpoznawcze ŻUK, gąsienicowe wozy dowodzenia OSET, wozy ewakuacji medycznej GOTEM, wozy zabezpieczenia technicznego GEKON oraz transportery rozpoznania skażeń ARES.