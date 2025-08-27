W Łodzi powstanie ulica imienia Franciszka Smudy

Imieniem Franciszka Smudy nazwano ulicę od strony głównego wejścia na stadion Widzewa, pomiędzy al. Józefa Piłsudskiego i ul. Włodzimierza Smolarka. Z taką inicjatywą wystąpili wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz oraz prezes Widzewa Michał Rydz. W uchwale podkreślono, że nadanie imienia Franciszka Smudy ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu stanowi uhonorowanie dorobku wybitnego trenera, który na stałe zapisał się w historii Widzewa i polskiej piłki nożnej. Stanowić ma także wyraz pamięci i szacunku ze strony łodzian i kibiców oraz przyczyni się do pielęgnowania historii.

"Franciszek Smuda w 1995 roku został szkoleniowcem Widzewa, z którym w dwóch kolejnych sezonach zdobył dwa tytuły mistrza Polski oraz Superpuchar. Pod jego wodzą drużyna odnosiła sukcesy również na arenie międzynarodowej, awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W kolejnych latach Smuda jeszcze kilkukrotnie powracał do Widzewa, w tym w okresie reaktywacji klubu występującego wówczas w 3. lidze, przyczyniając się do awansu" - napisano.

Smuda zmarł 18 sierpnia 2024 roku w wieku 76 lat. W karierze piłkarskiej reprezentował barwy m.in. Stali Mielec i Legii Warszawa, ale największe sukcesy osiągnął jako trener. Przede wszystkim z Widzewem Łódź, z którym dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (1996, 1997), a w 1996 roku awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Widzew to drugi oprócz Legii Warszawa polski klub, któremu udało się awansować do Ligi Mistrzów.

Smuda tytuł mistrza Polski zdobył też z Wisłą Kraków w 1999 roku, zaś z Lechem Poznań tryumfował w rozgrywkach Pucharu Polski w 2009. Trenował też m.in. piłkarzy Legii, Zagłębia Lubin i Górnika Łęczna. W latach 2009-2012 był selekcjonerem reprezentacji, którą prowadził m.in. podczas rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy.