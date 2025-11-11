Andrzej Poczobut został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego. Wśród uhonorowanych przez prezydenta są też Sławosz Uznański-Wiśniewski, Przemysław Babiarz, Waldemar Łysiak i Adam Woronowicz.

Prezydent wręczył odznaczenia m.in. Przemysławowi Babiarzowi / Pawel Wodzynski / East News

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim wręczył odznaczenia państwowe osobom wybitnie zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Orderem Orła Białego uhonorowano "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej" Waldemara Łysiaka - pisarza i eseistę.

"W uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych" orderem Orła Białego uhonorowano też Andrzeja Poczobuta.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał dziennikarz Przemysław Babiarz. Prezydent postanowił docenić jego "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną".

Tym samym odznaczeniem może się pochwalić Konrad Banaszek - fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych, profesor nauk fizycznych, pracownik Centrum Nowych Technologii UW CeNT, członek korespondent PAN. Doceniono "wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie".

