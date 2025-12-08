​Zakaz polowań będzie obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie w promieniu 10 km od miejsca odnalezienia w zeszłym tygodniu martwego dzika zakażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń w gm. Rozprza - ogłosił w poniedziałek Konrad Dereń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w woj. łódzkim. Zaleca on również m.in. unikanie spacerów w lesie na tym obszarze. "To działanie prewencyjne" - przekazał lek. wet. Dereń

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Poniedziałkowa decyzja powiatowego lekarza weterynarii ma związek ze znalezieniem martwego dzika w gminie Rozprza pod Piotrkowem Trybunalskim w zeszłym tygodniu. Zwierzę - rozprute i pozbawione wnętrzności - okazało się być zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na obszarze, gdzie znaleziono szczątki, choroba ta wcześniej nie występowała.

W związku z tym zdarzeniem Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim Konrad Dereń wydał zakaz polowania w promieniu 10 km od miejsca znalezienia martwego zwierzęcia. Będzie on obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie.

W tym czasie zaplanowano dziesięć patroli poszukujących padłych zwierząt, do których będą wykorzystywane specjalnie szkolone psy. Przeprowadzanie w tym czasie polowań mogłoby im zaszkodzić - przekazał powiatowy lekarz weterynarii.

To działanie prewencyjne po to, aby zwierząt, które mogą być zakażone, bądź podejrzanych o zakażenie, nie rozproszyć po terenach leśnych, czy na obszarze tego i następnego powiatu - tłumaczył lek. wet. Dereń.

Weterynarze sugerują ponadto, by zrezygnować ze spacerów do lasu w tej strefie. To jednak nie zakaz, a zalecenie. Natomiast hodowcy mają zakaz przemieszczania zwierząt z chlewni. Muszą też zachowywać dezynfekcję i przebywać w budynkach gospodarczych w strojach ochronnych.



