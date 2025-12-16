Co miesiąc na froncie ginie około 30 tys. Rosjan - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując, że rosyjskie ataki są "niesamowicie krwawe". "Mamy nagrania z dronów, które potwierdzają te zgony" - dodał.

Zdjęcie ilustracyjne / Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA/Abaca / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wtorkowego przemówienia w holenderskim parlamencie w Hadze poinformował, że co miesiąc na froncie w Ukrainie ginie około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

(Prezydent Rosji Władimir) Putin nie wierzy w ludzi, wierzy tylko we władzę i pieniądze. Marnuje życie około 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Nie rannych - 30 tysięcy zabitych miesięcznie - powiedział, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Był miesiąc, kiedy zginęło 25 tysięcy Rosjan, w innym miesiącu - 31 tysięcy. Mamy nagrania z dronów, które potwierdzają te zgony - dodał.

Ukraiński prezydent podkreślił, że rosyjskie ataki zawsze są "niesamowicie krwawe", ale przywódca Rosji się tym "nie przejmuje".

Rosjanie nie liczą ofiar; liczą każdego dolara, każde euro, które tracą. Dlatego potrzebna jest zdecydowana decyzja w sprawie rosyjskich pieniędzy (zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów - przyp. red.). Te fundusze muszą służyć ochronie przed Rosją. I apeluję do was o poparcie tego - powiedział, zwracając się do holenderskich parlamentarzystów.

Warto zauważyć, że według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, codziennie publikującego informacje o sytuacji na froncie, siły Moskwy w ostatnim czasie ponosiły straty rzędu 710-1400 osób dziennie. Co istotne, liczby te obejmują zarówno zabitych, jak i rannych.

Ilu Rosjan zginęło w Ukrainie?

Na początku grudnia rosyjskojęzyczna redakcja BBC i rosyjski niezależny portal Mediazona informowały, że w wojnie z Ukrainą zginęło co najmniej 153 171 rosyjskich żołnierzy. To dane osób, których śmierć została publicznie potwierdzona przez krewnych lub władze rosyjskie - z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i zazwyczaj daty zgonu.

Dziennikarze podkreślają, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych wśród Rosjan jest znacznie wyższa. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że straty wojsk rosyjskich wyniosły już prawie 1,2 mln żołnierzy (wlicza się w to zarówno zabitych, rannych, jak i pojmanych przez siły ukraińskie).