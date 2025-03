Blisko sto miejsc, w których mogą utworzyć się zapadliska, ujawnia raport Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Na specjalnej mapie Bolesławia koło Olkusza w Małopolsce jako zagrożone zaznaczono tereny przy cmentarzu, kościele, szkole czy markecie.

Zapadliska w Bolesławiu / Paweł Konieczny / RMF FM

Wiele zapadlisk zlokalizowanych jest w lesie, gdzie wciąż obowiązuje zakaz wstępu. Ogromny lej o głębokości dziewięciu metrów znajduje się w miejscowym parku.

Nie wiemy tak naprawdę, gdzie coś się zapadnie. Pojawia się coś nagle. Chcielibyśmy, aby ktoś z wyższych sfer nam pomógł, bo dla tych, którzy mieszkają nad dawnymi sztolniami, to jest tragedia. Może się ona zdarzyć na spacerze czy wyjeździe na zakupy - mówi jedna z mieszkanek Bolesławia. Siedzimy jak na bombie - dodaje.

Ostatnie zapadlisko zostało ujawnione na ul. Parkowej. Z mapy, którą otrzymaliśmy we wtorek, wynika, że zagrożonych terenów w samym centrum Bolesławia może być aż 97. Według przedstawionych informacji to szybiki i szyby. My jednak pytamy - co dalej? Mapa nie obejmuje całego Bolesławia. Mamy obecnie więcej pytań niż odpowiedzi. Jest jakaś szczątkowa mapa, ale niedokończona. Czujemy, że zostaliśmy z problemem sami. Powołano wiele komisji - od rządu po wojewodę - ale oprócz tego, że przyjechali i zrobili zdjęcia, nie wiemy o ich jakichkolwiek pracach - mówi Alan Sikora, jeden z miejscowych radnych.

Działamy tak, aby zniwelować wszelkie zagrożenia - zapewnia wójt gminy Krzysztof Dudziński.

Niemożliwe jest jednak wyeliminowanie zagrożenia. Jesteśmy gminą pokopalnianą, jest wiele miejsc, które stwarzały i będą stwarzać zagrożenia. Natomiast dobrym przykładem jest sytuacja z cmentarza. Tam zostały potwierdzone komory wyrobiska po kopalni. Zostały przeprowadzone badania i powstały takie specjalne słupy podtrzymujące strop. I mam nadzieję, że podobne rozwiązanie może sprawdzić się między innymi w parku - dodaje.

Zapadlisko w parku w Bolesławiu / Paweł Konieczny / RMF FM

Zapadliska to jeden z problemów. Kolejnym są zalewiska. Takie powstało między innymi na oddanej niedawno do użytku obwodnicy Bolesławia.

Nowa droga, która kosztowała miliony, obecnie jest zamknięta. Powstały tam także specjalne zapory, które uniemożliwiają wjazd jakiegokolwiek pojazdu.