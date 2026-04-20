W nocy z 18 na 19 kwietnia w Trzebini (woj. małopolskie) doszło do bulwersującego incydentu. Nieznani sprawcy zdewastowali ścianę kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, malując na niej niezrozumiałe napisy sprejem. Sprawą już zajmują się odpowiednie służby, a lokalna społeczność nie kryje oburzenia.
Mieszkańcy Trzebini (woj. małopolskie) są zszokowani tym, co zobaczyli na murach swojego kościoła. Na ścianie budynku pojawiły się bowiem napisy, których znaczenie pozostaje niejasne - informuje "Gazeta Krakowska".
Do aktu wandalizmu miało dojść w nocy z 18 na 19 kwietnia.
Na miejscu pojawiła się policja, która rozpoczęła dochodzenie w sprawie zniszczenia mienia oraz profanacji miejsca kultu religijnego.
Do sprawy odniósł się także poseł Filip Kaczyński, który złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.
Lokalna społeczność domaga się szybkiego odnalezienia i ukarania sprawców. Wydarzenie to wywołało falę oburzenia i zaniepokojenia wśród wiernych oraz mieszkańców Trzebini.
Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tego incydentu, o kontakt i pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.