Przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim przeszło tornado. Nagranie z momentu pojawienia się zjawiska trafiło już do sieci. "W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy" - informuje Piotr Szuster z IMGW.

Tornado we wsi Cudnochy, fot. Pietrek Szuster/X

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek we wsi Cudnochy. Od godzin porannych radary meteorologiczne wskazywały możliwość wystąpienia gwałtownych burz i silnych zjawisk atmosferycznych. Nikt jednak nie spodziewał się, że skala zagrożenia okaże się aż tak duża.

Jak poinformował Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zjawisko zostało zakwalifikowane przez Europejską Bazę Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych jako tornado, czyli trąba powietrzna.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące moment przejścia żywiołu przez miejscowość. Widać na nim charakterystyczny lej kondensacyjny oraz gwałtownie wirujące masy powietrza. Materiał szybko zaczął zdobywać popularność w sieci.