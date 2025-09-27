Policja zatrzymała 24-letniego obywatela Francji, który dziś wspiął się bez zabezpieczeń na drapacz chmur w centrum Warszawy, przy Alei Jana Pawła II. Najprawdopodobniej jutro Francuz usłyszy zarzuty.
Służby otrzymały informację o mężczyźnie wspinającym się, po elewacji najwyższego budynku w Unii Europejskiej Varso Tower około godziny 11:40 - takie informacje przekazał RMF FM dyżurny warszawskiej policji.
Mundurowi poczekali aż 24-latek wejdzie na wieżowiec, a następnie zatrzymali go na dachu. Później rozpoczęły się przesłuchania świadków zdarzenia.
Najprawdopodobniej jutro Francuz usłyszy zarzuty.
Zdjęcia z akcji służb opublikował w mediach społecznościowych fanpage Wawa Hot News 24.
24-latek, którego zatrzymała policja to Titouan Leduc. Francuz jest znany z ekstremalnych wspinaczek miejskich, często określany mianem "człowieka-pająka".
W czerwcu wspiął się na Hotel Presidential w Warszawie.
Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Polsce i całej Unii Europejskiej. Ma wysokość 310 metrów - wliczając iglicę - i został oficjalnie otwarty w 2022 roku. Varso Tower przewyższa inne wieżowce w Europie, takie jak The Shard w Londynie (który po Brexicie nie znajduje się już w UE) czy Tour First w Paryżu. Najwyższym budynkiem na Starym Kontynencie jest Łachta Centr, który znajduje się w Petersburgu, w Rosji. Ma wysokość 462,5 metra.