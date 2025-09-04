55-letni mieszkaniec gminy Świątniki Górne, który ukradł osiem krzeseł z lokalu gastronomicznego w Sieprawiu, został zatrzymany przez policję. Zadziwiająca była zuchwałość sprawcy - mężczyzna w środku dnia podjechał pod restaurację i po prostu zaczął wynosić meble do swojego samochodu.

Mężczyzna zdołał ukraść osiem krzeseł / Policja Myślenice /

Do nietypowego zdarzenia doszło 29 sierpnia 2025 roku na terenie gminy Siepraw w Małopolsce. 55-letni mężczyzna podjechał samochodem osobowym pod lokal gastronomiczny i bez skrępowania wyniósł osiem krzeseł o łącznej wartości około 1000 złotych. Jego zachowanie nie wzbudziło podejrzeń przechodniów - sprawca działał tak, jakby zabierał własne przedmioty.



Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach szybko ustalili, kto stoi za kradzieżą. Okazało się, że sprawca to mieszkaniec gminy Świątniki Górne, który dodatkowo złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, przyjeżdżając na miejsce samochodem.



Wczoraj policjanci udali się do miejsca zamieszkania 55-latka. Podczas interwencji odzyskali skradzione krzesła, które zostały zabezpieczone i zwrócone właścicielowi lokalu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy w Myślenicach.



Za popełnione przestępstwa - kradzież oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - 55-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura.

