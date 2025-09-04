Tragiczny wypadek na torach kolejowych w Małopolsce. W Cikowicach w powiecie bocheńskim pociąg Intercity Poznań-Przemyśl potrącił śmiertelnie młodego mężczyznę.

W pociągu Intercity relacji Poznań-Przemyśl podróżowało 200 osób / Shutterstock

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło około południa w Cikowicach. Młody mężczyzna został tam śmiertelnie potrącony przez pociąg Intercity.

Z tego powodu ruch kolejowy w kierunku Tarnowa był wstrzymany, ale został już przywrócony. W stronę Krakowa odbywa się z ograniczeniem prędkości.



Jesteśmy na miejscu. Będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności. Na razie wiemy, że osoba potrącona to młody mężczyzna - powiedział Michał Bajda z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Jak wyjaśnił ruch do Tarnowa i do Krakowa odbywa się jednym torem, dlatego pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

W pociągu Intercity relacji Poznań-Przemyśl podróżowało 200 osób. Żadnej z nich nic się nie stało.