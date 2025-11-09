Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej złamał się pantograf tramwaju linii 18 – poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Awaria oznaczałs spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Kolejna awaria w krakowskiej komunikacji miejskiej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do złamania pantografu doszło o godzinie 13:54. Z tego powodu nie było możliwości ma możliwości przejazdu z ulicy Krakowskiej i Dietla w ulicę Stradomską.

MPK poinformowało, że tramwaje linii 8, 13, 18, 52, 76, 77, a także autobusy linii 180 zostały skierowane na objazdy.

Od godziny 15:28 wznowiono ruch tramwajowy na skrzyżowaniu Dietla - Stradomska we wszystkich kierunkach. Linie 8,18,13,76 wróciły na swoje trasy.

Dwa dni mieszkańców Ruczaju z problemami

To nie pierwsza awaria, do której dochodzi w tym tygodniu w krakowskiej komunikacji miejskiej. W czwartek i piątek przez wiele godzin tramwaje nie jeździły do pętli Czerwone Maki na Ruczaju.

Urząd Miasta Krakowa poinformował w piątek rano, że od czwartku "na podstacji zasilającej sieć trakcyjną występowały zwarcia oraz samoczynne załączanie się zabezpieczeń elektrycznych", a "służby techniczne prowadziły działania mające na celu ustalenie przyczyny awarii".

Na miejscu pracował producent urządzeń, który wraz z zespołem serwisowym przeprowadził szczegółową diagnostykę instalacji, aby wskazać źródło problemu.

Za utrudnienia przeprosił mieszkańców prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. "Wiem, że utrudnienia są dla wielu z Was problemem, dlatego nieustannie pracujemy, by jak najszybciej je usunąć i przywrócić ruch tramwajowy przez Czerwone Maki. Przepraszam Was za wszystkie opóźnienia i dziękuję za Waszą wyrozumiałość" - napisał Miszalski w piątek w serwisach społecznościowych.

Na Ruczaju znajdują się nie tylko osiedla mieszkaniowe, ale też siedziby międzynarodowych korporacji, jednostek naukowych i kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy pętli Czerwone Maki jest również parking park and ride.