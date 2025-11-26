W niedzielny wieczór doszło do niebezpiecznego incydentu na terenie parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie (Małopolskie). Dwóch zamaskowanych mężczyzn włamało się do budynku gospodarczego przy plebanii, gdzie niespodziewanie natknęli się na jednego z księży. Duchowny próbował zatrzymać sprawców, jednak został przez nich zaatakowany. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.

Zrzut ekranu / tuchow.diecezja.tarnow.pl / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę około godziny 18:00, gdy większość księży była zajęta wieczorną mszą świętą. Dwaj sprawcy, według informacji parafii, byli szczupli, a ich wzrost oceniono na około 170 cm i 190 cm.

Obaj mieli na sobie maski.

Ksiądz, który próbował powstrzymać włamywaczy, został przez nich zaatakowany. "Między mężczyznami doszło do szamotaniny. Sprawcy użyli wobec duchownego gazu i zdołali zbiec" - poinformował asp. Kamil Wójcik z tarnowskiej policji w rozmowie z portalem tarnow.naszemiasto.pl.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, które rozpoczęły przeszukiwanie terenu.

Policja apeluje o pomoc

Pomimo intensywnych działań, tożsamość sprawców wciąż pozostaje nieznana. Policja zwraca się do wszystkich, którzy mogli widzieć podejrzane osoby w okolicach parafii, o kontakt. Z podobnym apelem wystąpiła również parafia w mediach społecznościowych.

"Jeżeli ktoś widział podejrzanych ludzi obserwujących plebanię czy kościół w tym dniu lub wcześniej, proszony jest o kontakt z parafią lub policją, która zajmuje się tą sprawą" - czytamy w komunikacie parafii.

Funkcjonariusze zabezpieczają monitoring z okolicy. Każda informacja może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania.