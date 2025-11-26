Dramatyczny finał policyjnego pościgu ulicami Wrocławia. Kierowca samochodu osobowego, który uciekał przed policją, stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej. Okazało się, że w bagażniku auta był mężczyzna, który wcześniej został porwany. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 34-latek zmarł.
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o poranku na skrzyżowaniu Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu.
Kierowca samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zaczął uciekać ulicami miasta.
Pościg zakończył się groźnym wypadkiem, gdyż pojazd uderzył w tramwaj.
Okazało się, że w bagażniku auta znajdował się uprowadzony wcześniej mężczyzna. Po wypadku 34-latek został przewieziony do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia.
W wypadku poszkodowany został też kierowca i pasażer auta, które uciekało.
W tramwaju nie było pasażerów, a motorniczemu nic się nie stało.
Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
