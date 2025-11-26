Dramatyczny finał policyjnego pościgu ulicami Wrocławia. Kierowca samochodu osobowego, który uciekał przed policją, stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej. Okazało się, że w bagażniku auta był mężczyzna, który wcześniej został porwany. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 34-latek zmarł.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o poranku na skrzyżowaniu Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu.

Kierowca samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zaczął uciekać ulicami miasta.

Pościg zakończył się groźnym wypadkiem, gdyż pojazd uderzył w tramwaj.

Szokujące informacje

Okazało się, że w bagażniku auta znajdował się uprowadzony wcześniej mężczyzna. Po wypadku 34-latek został przewieziony do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia.

W wypadku poszkodowany został też kierowca i pasażer auta, które uciekało.

W tramwaju nie było pasażerów, a motorniczemu nic się nie stało.

Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia.





