W środę zima zaatakowała m.in. Poznań, gdzie spadło już sporo śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami w dziewięciu województwach. Pojawiły się też alerty RCB.
- IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w dziewięciu województwach - może spaść nawet do 25 cm białego puchu.
- Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w zachodniej części Podlasia, na Mazowszu, Warmii i Mazurach, Kujawach i Pomorzu, Dolnym Śląsku, wschodniej Warmii i Mazurach, Łódzkiem, Wielkopolsce oraz Śląsku - prognozowane przyrosty pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm.
- Ostrzeżenia II stopnia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, wschodniej Wielkopolski, dolnośląskiego oraz zachodniej części Łódzkiego - spodziewane opady śniegu do 25 cm.
Nawet 10 centymetrów śniegu mogli zobaczyć dziś o poranku poznaniacy - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Zasypane zostały chodniki, drogi, zaparkowane samochody oraz torowiska.
Tramwaje dojeżdżające do przystanku Małe Garbary miały problem z pokonaniem swojej trasy na wysokości starej synagogi i komendy wojewódzkiej PSP.
W całym mieście na ulice wyjechały pługopiaskarki.
W nocy mocno padało także na Dolnym Śląsku.