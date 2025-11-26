Ostrzeżenia I i II stopnia

We wtorek IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w dziewięciu województwach. Może tam spaść do 25 cm śniegu.

Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i woj. śląskiego. Prognozuje tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

Alerty będą obowiązywały od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 8.00.

Ostrzeżenia II stopnia wydał dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, a także dla wschodniej części woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i dla zachodniej części woj. łódzkiego. Prognozuje tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm. Ostrzeżenia te obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 6.00.