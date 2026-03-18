W Małopolsce zaginęła 12-letnia Oliwia Cyper. Policja z Wadowic prosi osoby, które mają informacje o miejscu przebywania dziewczynki, o kontakt.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze z Wadowic szukają 12-latki, której zaginięcie zgłoszono dzisiaj. Dziewczynka około 7:30 wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory do niego nie wróciła. Nie ma z nią kontaktu, ponieważ nie posiada telefonu komórkowego.

12-latka ma długie kasztanowe włosy, nosi okulary korekcyjne. Miała czarne buty typu glany. Policja podaje, że dziewczynka ma też duży plecak.

Policja apeluje do osób, które mają informacje o miejscu przebywania 12-latki o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. Dzwonić można na tel. 47 83 27 200 lub 112.