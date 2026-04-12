Niebezpieczny wypadek na drodze krajowej 52 w Kalwarii Zebrzydowskiej (Małopolskie). Na czteroosobową rodzinę, przechodzącą przez ulicę na pasach, najechał samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Śmigłowiec LPR - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do niebezpiecznego wypadku doszło w niedzielny wieczór na drodze krajowej 52 w Kalwarii Zebrzydowskiej (Małopolskie).

Kierowca Toyotą, jadący od strony Wadowic w kierunku Krakowa, najechał na tył poprzedzającego go samochodu, który wykonywał manewr skrętu w prawo. Wjechał następnie na przejście dla pieszych, na którym znajdowały się cztery osoby: mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci.

Samochód przemieścił się dalej, wjechał w bramę kamienicy i tam dopiero się zatrzymał. W wyniku tego zdarzenia ranna została kobieta, 36-letnia matka i 9-letnia córka. Te osoby zostały zabrane do krakowskich szpitali - przekazała RMF FM aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



