Do zderzenia kilku samochodów osobowych doszło w niedzielę wieczorem na drodze krajowej nr 7 w pobliżu Łomianek (Mazowieckie). Dwie osoby nie żyją: kobieta i nastolatek.

Dwie osoby zmarły, jedna została ranna. Są utrudnienia w ruchu - poinformowała w niedzielę wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wypadku doszło na odcinku Warszawa-Czosnów.

"Dziś przed godziną 18.00 na wiadukcie w Łomiankach, na wysokości skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Brukową, w kierunku Warszawy, doszło do wypadku drogowego z udziałem kilku pojazdów" - podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

Jeden z samochodów dachował. Na miejscu śmierci poniosły dwie osoby: kobieta oraz nastolatek. Włącznie w zdarzeniu brało udział 11 osób. Jedna z osób została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kilku kolejnym osobom pomocy medycznej udzielono na miejscu zdarzenia - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Przekazał, że na miejscu pracują Jednostki Ratunkowo-Gaśnicze Warszawa i Błonie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Dziekanowa i Łomianek oraz zespół ratownictwa medycznego i policja.

Droga w miejscu, gdzie doszło do wypadku jest nieprzejezdna.

Przejazd wiaduktem DK7 w Łomiankach jest czasowo niemożliwy. Jezdnia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu policjanci kierują na objazdy dolnym odcinkiem biegnącym równolegle do wiaduktu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb - powiedziała oficer dyżurna stołecznej policji podkomisarz Monika Kaczyńska.

Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Policjanci na miejscu pod nadzorem prokuratora wykonują czynności. Będą ustalać przyczyny okoliczności tego zdarzenia - przekazała.

Według GDDKiA przewidywany czas utrudnienia w ruchu to pięć godzin.