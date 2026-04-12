O godz. 19 zakończyło się głosowanie w lokalach wyborczych na Węgrzech. Natychmiast rozpoczęło się liczenie głosów. Frekwencja w wyborach byłą bardzo wysoka. Do godziny 18:30 zagłosowało prawie 78 procent uprawnionych - to prawdziwy rekord.

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Budapeszcie.

Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po godz. 19, kiedy zamknięte zostały lokale wyborcze.

Osoby, które przed oficjalnym zakończeniem wyborów stały już w kolejkach, będą miały możliwość oddania głosu.

Dlatego pierwsze cząstkowe wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI).

Nastroje są bardzo radosne i niemal każdy tu wierzy w zwycięstwo Tiszy. Z drugiej strony Węgrzy, z którymi rozmawiałem tutaj na placu Bathjaniego podkreślają, że czują pewien niepokój - relacjonuje wysłannik RMF FM do Budapesztu Jakub Rybski.

W obozie Fideszu nastroje są, jak donosi reporter RMF FM Maciej Sołtys, raczej minorowe.

Co prawda tutaj nad Dunajem gra teraz muzyka, ale pod sceną widzę dosłownie kilkadziesiąt osób, wielu ze zwolenników Wiktora Orbana jednak siadło przy stołach - korzystają z cateringu. I kiedy próbowałem z nimi rozmawiać, raczej odmawiali, większość sprawdza teraz w telefonach swoje media społecznościowe. Entuzjazm bardzo spadł. Wczoraj na wiecu Wiktora Orbana były flagi, pochodnie i setki osób. Teraz, gdy się rozglądam tych węgierskich flag jest dosłownie kilka... - relacjonuje dla Faktów RMF FM Maciej Sołtys.

Wysoka frekwencja

Frekwencja według stanu z godz. 18.30 wyniosła 77,8 proc. - wynika z najnowszych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI). W poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 5 856 515 osób.

Obaj główni rywale oczekują wyników w Budapeszcie. Viktor Orban i jego Fidesz zorganizowali wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a Peter Magyar i członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego, położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.