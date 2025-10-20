W Krakowie szykuje się duża inwestycja, która ma usprawnić podróżowanie komunikacją miejską. W Bronowicach powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy typu Park&Ride. Ogłoszono już przetarg, a realizacja projektu ma ruszyć na początku przyszłego roku.

Nowy węzeł przesiadkowy w Bronowicach

Władze miasta ogłosiły przetarg na budowę kompleksowego węzła przesiadkowego Park&Ride w Bronowicach. Zainteresowanie inwestycją jest spore - zgłosiło się aż 12 firm gotowych podjąć się realizacji projektu.

Nowy obiekt powstanie przy ul. Balickiej, w pobliżu przystanku kolejowego Kraków - Bronowice.

Co powstanie przy ul. Balickiej?

Planowana inwestycja obejmuje budowę zadaszonego parkingu na 200 samochodów, dworca autobusowego z 6 peronami i 12 stanowiskami oraz budynku terminala z poczekalnią i zapleczem sanitarnym.

Nowy węzeł przesiadkowy ma być przyjazny środowisku. Jak podkreśla Zarząd Dróg Miasta Krakowa, obiekt zostanie wyposażony w zielone dachy, panele fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz zadaszony parking rowerowy.

Konieczne wycięcie kilkudziesięciu drzew

Budowa Park&Ride w Bronowicach wiąże się z koniecznością usunięcia około 40 drzew. W zamian pojawią się nowe nasadzenia.

"W zamian przewidziano nasadzenia nowych gatunków, odpornych na warunki miejskie. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń w rejonie inwestycji, nowe drzewa zostaną posadzone wzdłuż ul. Jasnogórskiej" - informują przedstawiciele miasta.



Nowoczesny węzeł przesiadkowy zostanie sfinansowany ze środków unijnych oraz miejskich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana na początku 2026 roku.

Pierwsze autobusy mają wyruszyć z nowego węzła przesiadkowego w drugim kwartale 2028 roku.