Tragedia na Lampedusie. Dwóch migrantów nie żyje, a 14 dotarło na włoską wyspę w ciężkim stanie. Na pokładzie łodzi w czasie rejsu z wybrzeży Afryki zatruli się toksycznymi oparami z silnika.

Łódź u wybrzeży Lampedusy / ELIO DESIDERIO / PAP/EPA Tragedia na włoskiej wyspie Lampedusa - dwóch migrantów zmarło z powodu zatrucia toksycznymi oparami silnika podczas rejsu z wybrzeży Afryki.

14 osób dotarło na Lampedusę w ciężkim stanie zdrowia, wymagając natychmiastowej pomocy medycznej.

To kolejny dramatyczny incydent związany z niebezpiecznymi próbami przedostania się przez Morze Śródziemne do Europy.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl . Zobacz również: Podziemny tunel odkryty w pobliżu granicy z Białorusią

Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń

Strzelanina w placówce służby imigracyjnej. Są zabici W przypadku pięciu osób konieczna była intubacja - podały włoskie media. Łodzią płynęło 85 migrantów pochodzących z Pakistanu, Erytrei i Somalii. Była wśród nich kobieta i pięcioro dzieci. Dryfującą jednostkę służby patrolujące Morze Śródziemne znalazły w odległości 16 mil morskich od Lampedusy. Migranci zostali przewiezieni na wyspę, 14 z nich wymagało pilnej pomocy medycznej z powodu ciężkiego kryzysu oddechowego - poinformowała agencja Ansa. Osoby w najcięższym stanie zostały przewiezione helikopterami do szpitali na Sycylii. Ponad 20 kolejnym migrantom udzielono pomocy lekarskiej na wyspie.