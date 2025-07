Międzynarodowa platforma kulinarna Taste Atlas opublikowała ranking słodkich wypieków, które zdobyły serca smakoszy z całego świata. Przeczytaj, które desery znalazły się w pierwszej dziesiątce i czym zachwyciły użytkowników. Z góry podpowiadamy: sprawdźcie, które miejsce zajął polski sernik. Ta informacja ucieszy nie tylko smakoszy.

Ciasta i torty - jedni uwielbiają puszyste kremy i bitą śmietanę, inni wybierają bardziej zwarte, wyraziste smaki. W świecie wypieków nie ma miejsca na nudę, a kulinarne gusta potrafią dzielić nawet najbliższe rodziny podczas niedzielnych spotkań.

Tym razem jednak to nie babcia czy ciocia wybierały najlepsze ciasto, ale tysiące użytkowników Taste Atlas - międzynarodowej platformy, na której oceniono ponad 18 tysięcy dań z całego globu.

Wynik? Zestawienie, w którym klasyka przeplata się z egzotyką, a tradycje różnych krajów spotykają się na wspólnym stole. Choć wydawać by się mogło, że takie legendy jak austriacki Sachertorte nie mają sobie równych, rzeczywistość okazała się zaskakująca - ten słynny tort znalazł się dopiero na 24. miejscu, a polska kremówka jeszcze niżej. W ścisłej czołówce nie zabrakło jednak polskich akcentów!

Dziesięć najsmaczniejszych ciast świata według Taste Atlas

Miejsce 10. Jordgubbstårta - szwedzki smak lata

To ciasto to prawdziwa oda do truskawek i kremów! Jordgubbstårta to biszkopt nasączony syropem cytrynowym, z kremem pâtissière i świeżymi truskawkami, a całość otulona puszystym kremem z mascarpone i bitej śmietany. Szwedzi kochają ten smak, który kojarzy się z początkiem lata i radością z pierwszych zbiorów owoców.

Miejsce 9. Marcinek - polska duma z Podlasia

Marcinek to specjalność z Podlasia, która zachwyca warstwami - nawet do dwudziestu cienkich placków przekładanych delikatnym kremem na bazie śmietany kwaśnej i bitej śmietany, z nutą cytryny i wanilii. Choć wymaga dużo pracy i cierpliwości, efekt wart jest każdej minuty spędzonej w kuchni.

Miejsce 8. Pão de Ló de Ovar - wilgotny biszkopt z Portugalii

Ten portugalski wypiek to prawdziwy majstersztyk prostoty. Pão de Ló de Ovar nie zawiera proszku do pieczenia - jego puszystość to efekt długiego ubijania jajek z cukrem i dodania minimalnej ilości mąki. Wilgotne, niemal kremowe wnętrze sprawia, że ciasto rozpływa się w ustach. Tradycja sięga końca XVIII wieku!

Miejscce 7. Valašský frgál - morawska słodka pizza

Z południowo-wschodnich Czech pochodzi Valašský frgál, znany też jako koláč. To okrągłe drożdżowe ciasto, które można dowolnie dekorować - kruszonką, owocami, twarogiem, dżemem, a nawet orzechami czy warzywami. Wyglądem przypomina pizzę, ale smakuje jak najlepszy deser z domowej piekarni.

Miejsce 6. Torta Caprese - włoski przypadek na Capri

Nie byłoby tego czekoladowego ciasta bez... zapominalskiego cukiernika! Legenda głosi, że twórca Torty Caprese zapomniał dodać mąki, przygotowując deser dla mafijnego bossa. Efekt? Wilgotne, intensywnie czekoladowe ciasto bez glutenu, które dziś podbija serca (i podniebienia) na całym świecie. Wersja z cytryną to kolejna wariacja na temat tej słodkiej klasyki.

Miejsce 5. Basque Cheesecake - hiszpański hit z San Sebastian

Baskijski sernik, czyli Gazta tarta, to jeden z najgorętszych deserowych trendów ostatnich lat. Sekret tkwi w pieczeniu w bardzo wysokiej temperaturze, co daje ciemną, karmelową skorupkę i kremowe wnętrze. Połączenie jajek, twarogu, śmietany i mąki daje efekt, który trudno porównać z klasycznym sernikiem.

Miejsce 4. Tres Leches - mleczna rozkosz z Nikaragui

To ciasto to prawdziwa eksplozja mlecznego smaku. Tres Leches, czyli "trzy mleka", polega na nasączeniu puszystego biszkoptu mieszanką mleka skondensowanego, słodzonego i śmietanki. Popularny w całej Ameryce Łacińskiej, a o jego wynalezienie spierają się Meksyk i Nikaragua. Pewne jest jedno - trudno oprzeć się tej słodyczy!

Miejsce 3. Medovik - rosyjski tort miodowy

Rosyjski Medovik to tort warstwowy, w którym cienkie placki miodowego ciasta przekładane są kremem z bitej śmietany, masła i mleka skondensowanego. Słodycz miodu i aksamitna konsystencja kremu tworzą deser, którego nie powstydziłby się żaden mistrz cukiernictwa.

Miejsce 2. Kladdkaka - szwedzka czekoladowa rozkosz

Kladdkaka to szwedzka odpowiedź na brownie - ciasto kleiste, mocno czekoladowe, z chrupiącą skórką i wilgotnym wnętrzem. Szwedzi pieką je krótko, by środek pozostał niemal płynny. Nazwa mówi wszystko - "kladda" oznacza kleisty, a "kaka" to ciasto.

Miejsce 1. Sernik - polski numer jeden!

Najlepszy na świecie? Według Taste Atlas - polski sernik! Ten klasyczny wypiek na bazie twarogu wyróżnia się ziarnistą strukturą, lekko kwaśnym smakiem i kruchym spodem. Sernik to nie tylko świąteczny must-have, ale symbol polskiej gościnności i domowego ciepła. Wersji tego ciasta jest mnóstwo - z bakaliami, owocami, polewą czekoladową lub bez dodatków. Polska kuchnia po raz kolejny udowadnia, że w prostocie tkwi siła.

Wyniki rankingu Taste Atlas pokazują, że tradycyjne wypieki mają się świetnie - zarówno te znane od pokoleń, jak i odkrywane na nowo przez młodsze generacje. Polski sernik i Marcinek znalazły się w ścisłej czołówce, a nasza krajowa kuchnia po raz kolejny została doceniona na arenie międzynarodowej.