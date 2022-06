Czy to grób kochanki króla Zygmunta Starego odnaleziono w kaplicy króla Jana Olbrachta? To wstępne przypuszczenia ekspertów pracujących w wawelskiej kaplicy. Dokonali kolejnych ciekawych odkryć. Oprócz grobu prawdopodobnie należącego do króla Jana Olbrachta i grobu kobiety, w niższych warstwach natrafili na gotyckie cmentarzysko oraz romański pochówek dziecka. W jeszcze najniższej warstwie odkryto artefakty z epoki kamienia. "Odkrycia te potwierdzają bogatą historię Wzgórza Wawelskiego" – mówi RMF FM Tomasz Wagner, archeolog kierujący pracami wykopaliskowymi w kaplicy Jana Olbrachta na Wawelu.