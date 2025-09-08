To będzie trudny czas dla kierowców w Małopolsce. W poniedziałek ruszyły prace drogowe na północnej oraz na południowej obwodnicy Krakowa. Sprawdź, gdzie trzeba szczególnie uważać.

Na południowej obwodnicy Krakowa na wysokości Bieżanowa zaczął się montaż ekranów akustycznych / GDDKiA /

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i korki, nie tylko w godzinach szczytu. Na trasie S52 na wysokości Rząski w kierunku Krakowa drogowcy zaczęli prace na wiadukcie nad torami kolejowymi.

Prace potrwają tutaj tydzień.

Każdego dnia będzie zajęty jeden z pasów ruchu - raz lewy, raz prawy.

Południowa obwodnica

Z kolei na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4 - na wysokości Bieżanowa - zaczął się montaż ekranów akustycznych.

Przed węzłem Wieliczka, na jezdni w stronę Katowic, zamknięty będzie pas zjazdowy i awaryjny.

Do dyspozycji kierowców pozostaną trzy pasy: lewy i środkowy do jazdy w kierunku Katowic i prawy do zjazdu na węzeł Wieliczka.

W tym miejscu obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Te prace potrwają do grudnia.