Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. "Relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne" - podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki / Albert Zawada / PAP

Premier Węgier Viktor Orban w czwartek w mediach społecznościowych przekazał, że jego rząd "zaczyna odbudowywać współpracę polsko-węgierską", do czego sygnał miał dać mu prezydent Karol Nawrocki. Dzień wcześniej wizytę w Polsce zakończył węgierski minister do spraw Unii Europejskiej Janos Boka, który spotkał się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu m.in. z doradcą prezydenta Jackiem Saryuszem-Wolskim.

Leśkiewicz w poniedziałek w Studiu PAP powiedział, że planowane jest spotkanie prezydenta Polski i premiera Węgier, tak jak "wiele innych spotkań".

Poczekajmy na spotkanie, do którego zapewne dojdzie w najbliższym czasie. Ja jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, natomiast nie ma jakichś twardych ustaleń pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Viktorem Orbanem - powiedział.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że "relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne". Dodał, że trudno w tej chwili powiedzieć coś więcej na temat samego spotkania jak i "uzgodnień, które mają nastąpić".

Leśkiewicz pytany był w tym kontekście o środową obecność szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto podczas defilady w Pekinie w grupie m.in. z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Białorusi - Aleksandrem Łukaszenką i Korei Północnej - Kim Dzong Unem, i o to, czy jego zdaniem, jest to dobre towarzystwo.

Według mnie na pewno nie jest to dobre towarzystwo. (...) To jest wewnętrzna polityka prowadzona przez rząd węgierski. Ja nie będę się odnosił do tego, jak ta polityka jest prowadzona, to nie jest sprawa, która bezpośrednio dotyczy Polski i Polaków. Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nie stanąłby w jednym szeregu z przywódcą Federacji Rosyjskiej, ze zbrodniarzem Władimirem Putinem, tym bardziej, że Putin ściga prezydenta Karola Nawrockiego za burzenie sowieckich obiektów propagandowych (w Polsce - red.) - odpowiedział rzecznik prezydenta.