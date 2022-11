​Transport ponadgabarytowych elementów stalowych wrót przeciwpowodziowych pokona w ten weekend trasę Krapkowice - Kielce - Kraków. Ładunek wyruszy w sobotę wieczorem, a do Krakowa dotrze w poniedziałek nad ranem. Transport będzie się odbywał tylko w nocy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Magdalena Gala, transportowane wrota przeciwpowodziowe są przeznaczone dla portów Płaszów i Kujawy w stolicy Małopolski. Budowa dwóch bram przeciwpowodziowych w tych lokalizacjach jest jednym z elementów domykających system ochrony Krakowa przed powodzią.

Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę Wód Polskich załadunek elementów wrót przeciwpowodziowych rozpoczął się w piątek w siedzibie firmy POM Krapkowice (woj. opolskie), gdzie zostały wyprodukowane.

Transport elementów rozpoczął się w godzinach nocnych i będzie ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących procedur prowadzony tylko w tych godzinach - zapowiedziała Gala.

Rozładunek elementów w Portach Płaszów i Kujawy planowany jest w poniedziałek około godziny 4 nad ranem.

Ciężar całkowity elementów stalowych dwóch bram wynosi prawie 80 t. Wymiary jednego skrzydła wrót, które będą montowane w porcie Płaszów mają ponad 6 m szerokości i ponad 11 m wysokości, a ciężar jednego skrzydła to ponad 15 t. W porcie Kujawy, ciężar jednego skrzydła wrót wynosi ponad 10 t, a jego wymiary to przeszło 6 m szerokości i 7 m wysokości.

Transport ponadgabarytowych elementów pojedzie trasą:

Krapkowice ul. Prudnicka (DW409), ul. 1 Maja (DW409), ul. Ks. Koziołka (DW409), - rondo - DW423 węzeł Krapkowice (PK Gogolin) - wjazd na A4 - A4 Strzelce Opolskie - A4 - gr. Al. opolskiego i śląskiego o/Katowice - wjazd A4,wyjazd A1; O/Łódź - wjazd A1, wyjazd DK42 O/Kielce - wjazd DK42, wyjazd S7 gr. Al. świętokrzyskiego - Moczydło budowa S7 - Miechów - w. Szczepanowice - DW772 - Słomniki - DW775 - Proszowice - DW776 Kraków ul. Kocmyrzowska - Darwina, Blokowa, Łowińskiego, Ujastek, al. Solidarności, Ujastek Mogilski -w. Kraków Nowa Huta - DK79 - do Kraków Al. Jana Pawła II, Ul. Nowohucka. Elementy przeznaczone do Portu Płaszów dotrą na ul. Na Zakolu Wisły, a do Portu Kujawy - na ul. Dymarek.