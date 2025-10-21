Dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. Tramwaje wrócą na most Grunwaldzki już 31 października, czyli tuż przed dniem Wszystkich Świętych. Dzięki temu dojazd do cmentarzy w południowych dzielnicach miasta będzie znacznie łatwiejszy.

Mos Grunwaldzki znowu będzie przejezdny już 31 października / Józef Polewka / RMF FM

Most Grunwaldzki w Krakowie zostanie otwarty w ostatnim tygodniu października.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wraz z wykonawcą remontu zapowiadają, że tramwaje wrócą na przeprawę 31 października, czyli zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Obecnie trwają prace związane z połączeniem trakcji oraz torowiska na moście z infrastrukturą na rondzie Grunwaldzkim oraz na ulicy Monte Cassino. To ostatni etap przygotowań przed wznowieniem ruchu tramwajowego.

Niespodziewane trudności podczas remontu

Remont mostu Grunwaldzkiego rozpoczął się 10 maja i od samego początku przebiegał zgodnie z planem. W trakcie prac pojawiły się jednak nieoczekiwane problemy.

Podczas robót na ul. Dietla odkryto, że żelbetowy strop kanału ciepłowniczego, prowadzącego pod torowiskiem pomiędzy mostem Grunwaldzkim a ul. św. Stanisława, jest w katastrofalnym stanie i wymaga natychmiastowej wymiany.

Naprawę ciepłociągu przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie.

Problem udało się rozwiązać szybciej, niż przewidywano. "Znów możemy mówić o październikowym terminie powrotu tramwajów na most Grunwaldzki" - informują przedstawiciele miasta.

Ułatwienia dla mieszkańców na Wszystkich Świętych

Przywrócenie ruchu tramwajowego na moście Grunwaldzkim to duże ułatwienie dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych.

Dojazd na cmentarze będzie teraz znacznie prostszy i szybszy.



Samochody wrócą wcześniej niż planowano

Warto podkreślić, że powrót tramwajów nie oznacza końca wszystkich prac na moście.

Trwa obecnie układanie warstw wiążących asfaltu na jezdniach. Samochody będą mogły korzystać z mostu Grunwaldzkiego pod koniec listopada, czyli wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Ostatnim etapem remontu będzie modernizacja części chodnikowej od strony Wawelu. Obecnie ruch pieszych i rowerzystów odbywa się po starej nawierzchni, jednak wkrótce zostanie on przeniesiony na wyremontowaną część od strony Skałki.



Remont mostu Grunwaldzkiego wchodzi w decydującą fazę. Mieszkańcy Krakowa już wkrótce skorzystają z odnowionej przeprawy, zarówno podróżując tramwajami, jak i samochodami.