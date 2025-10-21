We wtorek rano w miejscowości Koszoły w powiecie bialskim (woj. lubelskie) znaleziono balon, do którego przymocowany był pakunek z kontrabandą. W środku znajdowało się aż 1,4 tysiąca paczek papierosów pochodzących z Białorusi.

Balon z kontrabandą papierosów znaleziono we wtorek we wsi Koszoły w pow. bialskim (Lubelskie) / Shutterstock

Balon z kontrabandą papierosów znaleziono we wtorek we wsi Koszoły w pow. bialskim (Lubelskie). W ten sposób sprawcy chcieli przemycić 1,4 tys. paczek papierosów.

Jak poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr Dariusz Sienicki, funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce lądowania balonu.

Służby zapowiadają dalsze działania, które pomogą w ustaleniu, kto stoi za tym nietypowym przemytem.

"Będziemy badać, kto może być ewentualnie zaangażowany w ten przemyt. Tego typu próby przemytu przy użyciu balonu są w naszym regionie incydentalne" - podkreślił mjr Sienicki.

Granica pod stałą obserwacją

Wieś Koszoły położona jest około 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Województwo lubelskie graniczy zarówno z Ukrainą, jak i z Białorusią, a granica na rzece Bug stanowi jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Polsko-białoruski odcinek granicy ma długość około 171 kilometrów, natomiast z Ukrainą - ponad 296 kilometrów.