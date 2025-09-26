Kraków będzie budował kolejną tężnię solankową - i to mimo ostatnich, niepokojących badań. Przypomnijmy, według danych, do których dotarli dziennikarze RMF FM i RMF MAXX - w solance krakowskiej tężni przy Zalewie Nowohuckim wykryto niebezpieczne mikroorganizmy - bakterie i pleśń. Ogłoszono już przetarg na budowę kolejnej instalacji w dzielnicy Swoszowice.

Tężnia solankowa na Bagrach / Józef Polewka / RMF FM

W Krakowie powstanie kolejna tężnia solankowa, tym razem w Swoszowicach.

Miasto ogłosiło już przetarg na budowę nowej instalacji, mimo że poprzednie badania wykazały obecność szkodliwych bakterii, w tym e.coli oraz pleśni w mgiełce tężni przy Zalewie Nowohuckim.

Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy RMF FM i RMF MAXX naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdzili, że w powietrzu wokół tężni w Nowej Hucie unoszą się niebezpieczne mikroorganizmy.

Wyniki tych badań wzbudziły niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów ds. zdrowia publicznego.

Powstanie kolejna tężnia - mimo niepokojących wyników

Mimo tych doniesień, władze Krakowa zdecydowały się kontynuować inwestycje w miejskie tężnie.

Prezydent miasta tłumaczy, że po pierwsze nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska sanepidu w sprawie szkodliwości takich miejsc, po drugie - wiązałoby się to ze stratą pieniędzy.

Dostaliśmy na tę tężnię i na tę całą inwestycję parę milionów złotych od marszałka. W związku z tym rezygnacja z tego wiązałaby się również z rezygnacją z tego, co obok tężni i tych środków - mówi reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi prezydent Aleksander Miszalski.

Przetarg na budowę tężni w Swoszowicach został już ogłoszony.

Sanepid tymczasem zapowiedział ogólnopolskie kontrole miejskich tężni. Przygotowywane są też wytyczne jak dbać o takie instalacje.