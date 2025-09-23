Mieszkańcy Krakowa i turyści mogą już korzystać z wyjątkowej przestrzeni rekreacyjnej – parku Kolejowego, który powstał pod estakadami kolejowymi w centrum miasta. To pierwsza taka inwestycja w Krakowie.
Jeszcze kilka lat temu teren pod estakadami kolejowymi między ulicami Kopernika a Grzegórzecką był nieużywany.
Przełom nastąpił w 2021 roku, kiedy podpisano porozumienie między Miastem Kraków a PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umożliwiające dzierżawę tych terenów.
Dzięki tej współpracy powstał pierwszy w Krakowie park zlokalizowany bezpośrednio pod infrastrukturą kolejową - projekt, który śmiało można nazwać innowacyjnym na skalę kraju.
Park Kolejowy zajmuje powierzchnię blisko 10 arów i został podzielony na różnorodne strefy funkcjonalne.
Znajdziemy tam nowoczesny plac zabaw, ogród sensoryczny, wybieg dla psów z torem agility, ogród deszczowy oraz wygodne przestrzenie wypoczynkowe z drewnianymi podestami, ławkami, stojakami rowerowymi i miejskimi biblioteczkami.
Imponująca jest również ilość zieleni - w parku posadzono ponad 70 drzew, 13,5 tysiąca krzewów i aż 26,5 tysiąca roślin ozdobnych, w tym pnącza, trawy, byliny i rośliny cebulowe.
Zastosowano także rozwiązania w duchu błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak zbiorniki retencyjne na wodę opadową oraz systemy nawadniania, które pozwalają utrzymać bujną roślinność nawet w trudnych warunkach pod estakadami.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów parku są grafiki i infografiki o tematyce kolejowej, które zdobią betonowe filary estakad.
Na powierzchni ponad 700 m² wykonano efektowne murale oraz plansze edukacyjne, które nie tylko upiększają przestrzeń, ale również uczą – zwłaszcza młodszych odwiedzających – historii kolejnictwa w Krakowie i Polsce.
Całość jest starannie oświetlona, zarówno klasycznymi latarniami, jak i iluminacją gruntową, która wieczorami podkreśla strukturę estakad i tworzy niepowtarzalny klimat.