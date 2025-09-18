Dawna wieś górnicza na pograniczu polsko-czeskim skrywa jedną z najbardziej fascynujących atrakcji Dolnego Śląska. Kopalnia Złota w Złotym Stoku to nie tylko podróż w głąb ziemi, ale także emocjonujące przeżycia, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Przejazd podziemnym torem saneczkowym, przeprawa łodzią przez zalaną sztolnię czy spotkanie z legendarnym Duchem Kopalni - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających. Złoty Stok to miejsce, gdzie historia górnictwa ożywa na nowo, a każda wizyta zamienia się w niezapomnianą przygodę.

Dawna wieś górnicza przy granicy z Czechami skrywa jedną z najciekawszych atrakcji Dolnego Śląska / Maciej Kulczyński / PAP

Kopalnia Złota w Złotym Stoku to unikalna atrakcja Dolnego Śląska, oferująca zwiedzanie podziemnych korytarzy, przejazd torem saneczkowym i przeprawę łodzią przez sztolnię.

Miejsce jest idealne dla rodzin z dziećmi, łącząc edukację z emocjonującą przygodą i licznymi atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych.

W okolicy warto odwiedzić także Średniowieczny Park Techniki, szlaki Gór Złotych, Twierdzę Kłodzko oraz uzdrowiskowe miejscowości regionu.

Złoty Stok - miasteczko z górniczą duszą

Złoty Stok to niewielkie miasteczko położone na południowym krańcu Dolnego Śląska, tuż przy granicy z Czechami. Jego historia sięga średniowiecza, kiedy to odkryto tu bogate złoża złota. Przez wieki miejscowość rozwijała się jako ważny ośrodek górniczy, a wydobycie cennego kruszcu przyciągało poszukiwaczy fortuny z całej Europy. Dziś Złoty Stok zachwyca nie tylko malowniczym położeniem u stóp Gór Złotych, ale przede wszystkim unikalną atrakcją - udostępnioną do zwiedzania Kopalnią Złota.

Kopalnia Złota - podróż w głąb historii

Kopalnia Złota w Złotym Stoku to miejsce, gdzie historia górnictwa ożywa na nowo. Zwiedzanie rozpoczyna się od wejścia do podziemnych korytarzy, które przez setki lat były świadkami ciężkiej pracy górników. Przewodnicy w barwny sposób opowiadają o dawnych technikach wydobycia złota, pokazują narzędzia i maszyny, a także zdradzają sekrety alchemików, którzy próbowali zamienić zwykłe metale w cenny kruszec. W trakcie wycieczki można zobaczyć m.in. unikalną kolekcję sztabek złota, podziemne wodospady oraz komory, w których niegdyś przechowywano wydobyte bogactwa.

Główny budynek kopalni / Maciej Kulczyński / PAP

Przygoda na saneczkach i łodzią przez sztolnię

Kopalnia Złota to nie tylko lekcja historii, ale także miejsce pełne emocjonujących atrakcji. Dla najmłodszych przygotowano także specjalne warsztaty, podczas których mogą własnoręcznie wypłukać złoto i zabrać znalezione drobinki na pamiątkę.

Jednym z najbardziej ekscytujących punktów zwiedzania jest przeprawa łodzią przez zalaną sztolnię Gertruda. To niezwykłe przeżycie, które pozwala poczuć się jak prawdziwy odkrywca. W trakcie rejsu przewodnik opowiada o tajemnicach kopalni, a woda odbijająca światło latarki tworzy niepowtarzalny klimat.

Dla odważnych przygotowano także spotkanie z Duchem Kopalni - legendarną postacią, która według miejscowych opowieści strzeże podziemnych skarbów. To doskonała okazja, by zrobić pamiątkowe zdjęcie i poczuć dreszczyk emocji.

Kopalnia Złota w Złotym Stoku to miejsce, które łączy edukację z zabawą. Bogata oferta atrakcji sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - od miłośników historii, przez poszukiwaczy przygód, po rodziny z dziećmi. Na terenie kompleksu działa także muzeum minerałów, sklepik z pamiątkami oraz restauracja serwująca regionalne przysmaki. W okolicy warto odwiedzić także inne atrakcje, takie jak Średniowieczny Park Techniki czy malownicze szlaki Gór Złotych.

Złoty Stok to doskonały pomysł na weekendowy wypad lub dłuższy pobyt na Dolnym Śląsku. Podziemne przygody, fascynująca historia i niepowtarzalny klimat sprawiają, że każdy, kto tu przyjedzie, chce wracać po więcej.

Kolejka górnicza wożąca turystów / Maciej Kulczyński / PAP

Co jeszcze warto zwiedzić w okolicy Złotego Stoku?

Odwiedzając Złoty Stok, warto poświęcić czas na odkrywanie innych atrakcji regionu. W bezpośrednim sąsiedztwie kopalni znajduje się Średniowieczny Park Techniki, gdzie można zobaczyć rekonstrukcje dawnych urządzeń górniczych i samodzielnie spróbować swoich sił w pracy średniowiecznego rzemieślnika.

Miłośnicy przyrody powinni wybrać się na spacer malowniczymi szlakami Gór Złotych, które oferują piękne widoki i kontakt z naturą. Warto także odwiedzić pobliskie miasteczko Kudowa-Zdrój słynące z uzdrowiskowych tradycji oraz Twierdzę Kłodzko - imponującą fortyfikację z bogatą historią.

Dla rodzin z dziećmi ciekawą propozycją będzie Park Linowy Skalisko oraz Leśny Park Przygody "Skalisko", gdzie można aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.