Kraków przygotowuje się do budowy nowego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Nowa linia połączy Krowodrzę Górkę z Azorami, a inwestycja ma być przyjazna środowisku. Z tego powodu wprowadzono poprawki do projektu. Będzie więcej trawników, a na dachach przystanków pojawią się rozchodniki. Zobacz trasę, którą pojedzie tramwaj na Azory.

Kiedy pojedzie tramwaj na Azory? / Shutterstock

Nowa trasa tramwajowa będzie przebiegać od pętli Krowodrza Górka wzdłuż ulicy Opolskiej do pętli Azory. Powstanie tam ponad 2 km podwójnego torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W miejscu obecnej pętli autobusowej Azory zostanie wybudowana nowa pętla autobusowo-tramwajowa, którą obsłużą tramwaje dwukierunkowe.

Pętla Azory będzie zadaszona, a tuż obok niej powstanie budynek terminala pasażerskiego. Wzdłuż trasy zaplanowano cztery pary przystanków.

Przebudowane zostaną także ulice, drogi rowerowe i skrzyżowania, pojawią się nowe ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne oraz kładka pieszo-rowerowa nad ulicą Weissa.

W ramach projektu w rejonie ul. Weissa powstanie też parking P+R na ok. 200 samochodów.

Będzie bardziej zielono

Projekt nowej linii tramwajowej został zmodyfikowany zgodnie z sugestiami mieszkańców. Przewiduje on, że mniej drzew zostanie wyciętych.



Trasa nowego tramwaju bezpośrednio graniczy z parkiem Krowoderskim, zatem uniknięcie kolizji inwestycji z tym terenem nie jest możliwe.

Na skraju działki, na której znajduje się park, pojawią się: pas zieleni oddzielający jezdnię od torowiska tramwajowego, torowisko tramwajowe, droga dla rowerów oraz chodnik dla pieszych.

Co ważne, zachowana zostanie znajdująca się w północnej części parku Krowoderskiego kultowa górka saneczkowa.

Budowa nowej linii tramwajowej do Azorów jest tematem dyskusji od kilkudziesęicu lat. Do tej pory ta część Krakowa nie ma bezpośredniego połączenia tramwajowego z innymi rejonami miasta.



Być może to się zmieni pod koniec 2028 roku.