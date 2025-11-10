Sześć firm zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących budowy metra w Krakowie. Celem konsultacji jest zebranie opinii i rekomendacji, które mają usprawnić przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

Kraków: Sześć firm w konsultacjach ws. budowy metra

Konsultacje mają przyspieszyć przygotowanie dokumentacji i oprzeć inwestycję na sprawdzonych rozwiązaniach.

Pierwsza linia metra ma powstać w ciągu 10 lat, a koszt całego projektu szacowany jest na 13-15 mld zł.

Konsultacje z udziałem ekspertów

Do dalszego etapu zaproszono sześć, spośród dziesięciu zgłoszonych podmiotów: DOHWA Engineering, Schüßler-Plan, ILF Consulting Engineers, TÜV Rheinland Polska, PwC Advisory oraz Bartosz Kołodziej. Ich przedstawiciele wezmą udział w spotkaniu konsultacyjnym zaplanowanym na 17 listopada.

Jak podkreśla krakowski magistrat, konsultacje mają pomóc w pozyskaniu praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania kluczowych dokumentów inwestycyjnych - od studium wykonalności, przez koncepcję, aż po wniosek o decyzję środowiskową, projekt budowlany i decyzję o realizacji robót. Miasto liczy, że współpraca z ekspertami pozwoli skrócić czas realizacji inwestycji i oprze ją na sprawdzonych rozwiązaniach rynkowych.

Plany i finansowanie inwestycji

Według zapowiedzi władz Krakowa, pierwsza linia metra ma zostać oddana do użytku za 10 lat. Docelowo planowane są dwie linie o łącznej długości około 29 km, które połączą Nową Hutę z Opatkowicami i Kurdwanowem. Koszt inwestycji szacowany jest na 13-15 mld zł, a finansowanie ma pochodzić z budżetu miasta, funduszy europejskich oraz środków prywatnych.