Władze Krakowa wydłużają możliwość zagłosowania w ankiecie dotyczącej używania fajerwerków w mieście. Głosować można do 29 sierpnia. Przesunięcie terminu uzasadniono dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem mieszkańców.

Kraków przedłuża możliwość głosowania w ankiecie ws. fajerwerków / Łukasz Gągulski / PAP

Według zapowiedzi zebrane głosy pomogą zdecydować, w jakim kierunku powinny pójść lokalne regulacje w tym zakresie. W ankiecie zadano pytania m.in. o stosunek do różnych rodzajów fajerwerków, ograniczeń czasowych i przestrzennych ich stosowania, preferencje co do alternatywnych pokazów: cichych fajerwerków, pokazów świetlnych, laserów.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ws. ograniczeń odpalania fajerwerków na terenie miasta zapowiedział w styczniu prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Podkreślił wtedy, że to mieszkańcy zdecydują o przyszłości fajerwerków w Krakowie. Rozmawiajcie, komentujcie i przekonujcie się do swoich racji. Moje zdanie znacie, zabawa kosztem drugiego stworzenia nie jest dobra. Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez używania fajerwerków hukowych - skomentował Miszalski.

Sprawa odpalania fajerwerków hukowych na terenie miasta co roku odżywa w okresie sylwestrowym. Za wprowadzeniem ograniczeń opowiadają się mieszkańcy, którzy podnoszą głównie argumenty związane z dobrostanem zwierząt. Przeciwnicy zakazu wskazują na tradycję i zwyczaj.

Ankieta jest dostępna na dwa sposoby - poprzez miejską stronę internetową, TUTAJ , lub aplikację mKraków - kafel "Twoja opinia".



